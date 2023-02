"Zgasił wszelkie nadzieje", "Horror". Złe wieści dla Polaków. Włosi wskazali winnych

Druga połowa meczu z Napoli była festiwalem błędów w wykonaniu piłkarzy Spezii. Niestety główne role odegrali w nich Polacy. Krótką chwilę po wznowieniu gry do długiej piłki wystartował Arkadiusz Reca, który chwilę później w polu karnym zagrał piłkę ręką, co zauważył sędzia główny i podyktował rzut karny dla Napoli. W 68. minucie błąd popełnił Bartłomiej Drągowski, który nie porozumiał się z Dimitriosem Nikolau, co wykorzystał Viktor Osimhen i strzelił na 3:0.

REKLAMA

Zobacz wideo https://www.sport.pl/pilka/7,65083,29434083,koszmar-polakow-w-serie-a-komentatorzy-krzyczeli-to-jest-komedia.html#s=min

Bartłomiej Drągowski i Arkadiusz Reca z błędami, Piotr Zieliński przyzwoicie. Włosi ocenili Polaków

Błędy Polaków bezpośrednio wpłynęły na wynik meczu i widać to po notach dla nich. Portal calciospezia.it ocenił występ Drągowskiego na 4,5, a Recy na 5 w skali od 1 do 10. Mniej niż "piątkę" dostał tylko jeden zawodnik - Mattia Caldara.

Koszmarna wpadka Realu. I jeszcze to pudło z karnego. Barcelona się cieszy [WIDEO]

"W pierwszej połowie nie został bohaterem, sparował tylko kilka dośrodkowań, które były łatwe do odczytania. Ale błąd w akcji Napoli w drugiej połowie, który w rzeczywistości zamknął wynik, pochodził niczym z horroru. Puste wyjście z bramki (być może dlatego, że przeszkodził mu Nikolaou) i po chwili piłka w siatce po uderzeniu Osimhena" - czytamy przy nocie Drągowskiego.

Tuttomercatoweb.com również dało mu notę 4,5 w skali 1-10. "W drugiej połowie nadmiar pewności siebie okazała się zdradliwa. Wyjście do piłki z horroru zgasiło wszelkie nadzieje Spezii na powrót" - czytamy.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Włosi nieco mniej surowi byli dla Arkadiusza Recy, który w pierwszej połowie radził sobie z grającym na skrzydle Hirvingiem Lozano. "Doskonała pierwsza połowa. Bardzo poważna była jednak naiwność na początku drugiej połowy z tak wyraźnym błędem, którego można było uniknąć. Błąd pozwolił Napoli wyjść na prowadzenie" - czytamy na portalu calciospezia.it.

"Dobra pierwsza połowa, z kilkoma ciekawymi inicjatywami i dużą uwagą w obronie. Na początku drugiej połowy odwrócił losy spotkać, podając rzut karny dla Napoli. To zaburzyło równowagę w grze Spezii i pogrążyło ją" - napisano z kolei na Tuttomercatoweb.com, gdzie Reca dostał "piątkę".

Nicolo Zaniolo blisko nowego klubu

Z kolei Piotr Zieliński, który spędził na boisku 62 minuty, otrzymał od portalu tuttomercatweb.com notę 5,5. Pomocnik nie był wyróżniającą się postacią po stronie Napoli, a dodatkowo został napomniany żółtą kartką. "Był na boisku, kilka błędów i ostrzeżenie" - czytamy. Lepiej od niego oceniono jego zmiennika Elifa Elmasa, który dostał szóstkę.

Napoli dzięki wygranej nad Spezią ma aktualnie 16 punktów nad Interem, który swój mecz rozegra dopiero w niedzielę wieczorem. Zespół z Neapolu pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch. Z kolei broniąca się przed spadkiem Spezia ma obecnie na koncie 18 punktów.