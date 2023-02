Ależ kropnął. Reakcja drużyny mówi sama za siebie [WIDEO]

W sobotę o 16:15 Como podejmowało na własnym stadionie Frosinone w 23. kolejce Serie B. Zdecydowanym faworytem tego spotkania byli goście, którzy są na najlepszej drodze do awansu do Serie A. Ich rywale z kolei w tym sezonie walczą o utrzymanie na drugim szczeblu rozgrywkowym we Włoszech.

Piękny gol w Serie B. Pomocnik świętował go z całą drużyną

Od początku spotkania lepsze wrażenie sprawiało Frosinone i szybko wyszło na prowadzenie po pięknym golu Luki Mazzitellego. W 14. minucie Karlo Lulić podszedł do wykonania rzutu rożnego. Chorwat dograł piłkę do znajdującego się przed polem karnym Mazzitellego, który bez zastanowienia oddał strzał z woleja. Uderzenie było bardzo celne i piłka wpadła do siatki. Pomocnik był niesamowicie zadowolony z tego trafienia i podbiegł do ławki rezerwowych, aby wspólnie cieszyć się z resztą drużyny. Opisana sytuacja rozpoczyna się od 0:51.

Niedługo później Frosinone podwyższyło prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Giuseppe Caso. Ostatecznie więcej goli w tym meczu już nie padło i goście pokonali Como 2:0. W drużynie Frosinone cały mecz rozegrał Przemysław Szymiński. Dzięki temu zwycięstwu ekipa Polaka umocniła się na pozycji lidera Serie B. Do tej pory uzbierała 51 punktów, aż o 11 więcej niż druga Genoa. W następnej kolejce zmierzy się z Cittadellą. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę o 14:00.

Como z kolei zajmuje 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów. Nad strefą spadkową ma dwa punkty przewagi. Kolejnym rywalem tego zespołu będzie Sudtirol. Ten mecz odbędzie się również w sobotę o tej samej godzinie.

Luca Mazzitelli jest piłkarzem Frosinone od sierpnia zeszłego roku, kiedy to został wypożyczony do tego klubu z Monzy. W bieżącym sezonie rozegrał 15 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył tyle samo asyst.

