Co tam się wydarzyło?! Ten bramkarz czyni cuda. Niewiarygodne sceny w Serie A [WIDEO]

W sobotę o godzinie 18:00 AS Roma podejmowała na własnym stadionie Empoli. Faworytem tego meczu byli gospodarze i udowodnili to już w pierwszych minutach. Najpierw piłkę do siatki wpakował Roger Ibanez, a cztery minuty później prowadzenie podwyższył Tammy Abraham. Asysty przy obu trafieniach zaliczył Paulo Dybala.

Kapitalne interwencje bramkarza Empoli. Guglielmo Vicario zatrzymał trzy strzały piłkarzy AS Romy

W drugiej połowie AS Roma nieco spuściła z tonu, ale i tak była bardzo bliska strzelenia kolejnego gola. Najpierw Paulo Dybala uderzył z woleja w kierunku bramki, ale jego strzał obronił Guglielmo Vicario. Następnie piłka trafiła pod nogi Gianluki Manciniego. Włoch uderzył na bramkę, który ponownie zatrzymał bramkarz Empoli. Po tej interwencji Tammy Abraham chciał dobić strzałem głową, ale kolejny raz lepszy okazał się Vicario. 26-latek łącznie popisał się trzema paradami w jednej akcji i w kapitalny sposób uchronił zespół od utraty gola.

Ostatecznie wynik do końca meczu już się nie zmienił i AS Roma pokonała Empoli 2:0. W drużynie z Rzymu 95 minut rozegrał Nicola Zalewski i został ukarany żółtą kartką. Z kolei w ekipie Empoli cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Sebastian Walukiewicz.

Było to bardzo ważne zwycięstwo dla rzymskiego klubu, który walczy o awans do Ligi Mistrzów. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 40 punktów. Nad piątą Atalantą ma dwa punkty przewagi, ale rozegrał jeden mecz więcej. W następnej kolejce drużyna Jose Mourinho zmierzy się z Lecce. Spotkanie zaplanowane jest na przyszłą sobotę o 18:00.

