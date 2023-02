Boniek ostro reaguje na klęskę Romy. "Ta sprawa doprowadza mnie do szału"

Temat odejścia Nicolo Zaniolo z AS Romy był jednym ze zdecydowanie najgłośniejszych podczas ostatnich dni zimowego okna transferowego. Wiele mówiło się o tym, że Włoch ma przenieść się do Bournemouth. Zawodnik wymuszał na AS Romie odejście, ale jednocześnie nie akceptował oferty angielskiego klubu. Ostatecznie, z uwagi na brak pozostałych opcji, chciał zgodzić się na transfer do Bournemouth. Wtedy było już jednak za późno, ponieważ zespół sprowadził między innymi Hameda Juniora Traore z Sassuolo.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek zwrócił się do Marcina Najmana: Jesteś karykaturą sportowca... tak nisko jeszcze nie upadłem

Zbigniew Boniek wypowiedział się o Zaniolo i porażce AS Romy

Ostatecznie Zaniolo pozostał w AS Romie, ale działacze zdecydowali, że nie będzie już częścią zespołu. Sam piłkarz wydał oświadczenie, w którym dał znać, że "wyciąga dłoń i oddaje się całkowicie do dyspozycji rodziny Romy". Wydaje się jednak, że najbliższe miesiące spędzi na trybunach. O sytuacji zawodnika wypowiedział się Zbigniew Boniek.

- Ta sprawa doprowadza mnie do szału. Nie rozumiem tego. Musi dawać z siebie wszystko aż do ostatniego dnia w klubie. Kiedy byłem w Juventusie, zakomunikowałem, że chce odejść, ale i tak dawałem z siebie wszystko do końca. Zaniolo musi zrobić to samo. Nie może być tak, że będzie niedostępny i się wycofa - powiedział były piłkarz AS Romy w rozmowie z "Il Messaggero".

Szalony transfer Fernandeza wpłynie na kolejny hitowy ruch. Klopp nie będzie szczęśliwy

W środę AS Roma zmierzyła się z Cremonese w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Wydawało się, że drużyna Jose Mourinho nie będzie miała większych problemów, ponieważ jej rywalem był zespół, który w tym sezonie nie wygrał jeszcze meczu w Serie A. Nieoczekiwanie Cremonese pokonało stołeczny klub 2:1 i awansowało do półfinału. Dla wszystkich związanych z AS Romą było to wielkie rozczarowanie, ponieważ bardzo liczyli na końcowy triumf w tych rozgrywkach. Boniek skomentował także porażkę AS Romy.

- Wypadki przy pracy się zdarzają, ale AS Roma nie może sobie pozwalać na odpadanie z Pucharu Włoch z Cremonese. Napoli również odpadło z tym zespołem, ale ekipa Spallettiego może sobie na to pozwolić, ponieważ walczy o mistrzostwo. Dla AS Romy, która walczy o czwarte miejsce, Puchar Włoch powinien być głównym celem. Wystawiłbym w tym meczu najmocniejszy skład, aby awansować do półfinału - dodał.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

AS Roma po 20 kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów. Do zajmującej czwartą pozycję Atalanty traci jeden punkt.

Były trener Legii znów to zrobił. Kompletny chaos i awantura po meczu [WIDEO]