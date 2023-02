Allegri wściekł się, gdy zobaczył, co zrobił Di Maria [WIDEO]

Juventus pokonał 1:0 Lazio w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Bohaterem zespołu z Turynu był Bremer, który strzelił decydującego gola w końcówce pierwszej połowy. Dzięki temu drużyna Massimiliano Allegriego awansowała do półfinału, w którym zagra z Interem Mediolan.

Juventus wygrał z Lazio. Allegri oszalał po nieudanej akcji Angela Di Marii

Wygranie Pucharu Włoch to dla Juventusu najkrótsza droga do gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Klub został na początku roku ukarany 15 minusowymi punktami za nieprawidłowości w zeznaniach finansowych i ukrywanie wielomilionowych długów. Dodatkowo drużyna słabo radzi sobie od strony sportowej i w ostatniej kolejce przegrała 0:2 z Monzą.

Zwycięstwo nad Lazio jest zatem szczególnie ważne. Trener Juventusu, Massimiliano Allegri, bardzo przeżywał to spotkanie. Widać było, że wszystkie te nieszczęścia, jakie spadły ostatnio na jego zespół bardzo na nim ciążą. Szczególnie dało to o sobie znać, gdy dobrze zapowiadającą się akcję w bardzo prosty sposób zmarnował Angel Di Maria. Argentyńczyk zaliczył niecelne podanie do kolegi. Massimiliano Allegri z tego powodu zaczął ze wściekłości machać rękami i krzyczeć, aż w końcu udał się do tunelu prowadzącego do szatni. Całą sytuację można zobaczyć poniżej.

Włoskie "Corriere dello Sport" informuje, że Juventus mogą czekać kolejne kary. Mówi się nawet o odjęciu kolejnych 20 punktów. Poza tym mogą zostać wyrzuceni z europejskich pucharów, a nawet stracić tytuły mistrzowskie, głównie ten z sezonu 2019-2020, ale niewykluczone, że poruszona będzie kwestia też wcześniejszych (aktualnie mają ich 36). - Klub miałby mieć odjęte kolejne dwadzieścia punktów za naruszenie umów z zawodnikami dotyczących wynagrodzeń, nieprzejrzystych "partnerstw" z innymi klubami oraz relacji z agentami - czytamy.

Obecnie Juventus z 23 punktami zajmuje dopiero trzynaste miejsce w Serie A i do strefy pucharowej traci aż czternaście punktów. Gdyby został ukarany odjęciem dodatkowych dwudziestu punktów, to jego sytuacja w tabeli zrobiłaby się dramatyczna. Miałby zaledwie trzy punkty i zajmowałby ostatnie miejsce w tabeli. Mało tego, do bezpiecznej strefy, gwarantującej utrzymanie w rozgrywkach traciłby aż piętnaście punktów (siedemnasta Spezia ma osiemnaście punktów).