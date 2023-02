Bremer bohaterem Juventusu. Absolutny hit w półfinale Pucharu Włoch

W czwartek o 21:00 w Turynie odbył się ostatni ćwierćfinałowy mecz Pucharu Włoch pomiędzy Juventusem a Lazio. Spotkanie zapowiadało się niezwykle ciekawie i trudno było jednoznacznie wskazać faworyta. Oba zespoły chciały zaprezentować się z lepszej strony niż w minionej kolejce ligowej, kiedy to Juventus przegrał 0:2 z Monzą, a Lazio zremisowało 1:1 z Fiorentiną.

Juventus w półfinale Pucharu Włoch. Lazio wyeliminowane

W pierwszej połowie lepsze wrażenie sprawiali gospodarze, którzy częściej utrzymywali się przy piłce i oddawali większą liczbę strzałów. Szczególnie groźne były uderzenia Filipa Kosticia i Adriena Rabiot, ale zostały obronione przez Luisa Maximiano. Lazio nie zamierzało tylko się przyglądać i również oddało kilka strzałów, ale piłka ani razu nie poszybowała w światło bramki. W 44. minucie ataki Juventusu przyniosły efekt. Filip Kostić dośrodkował piłkę w pole karne i próbował ją przechwycić Maximiano. Szybciej doskoczył do niej jednak Bremer i pokonał bramkarza Lazio uderzeniem głową.

W drugiej części meczu Lazio miało większe posiadanie piłki, ale było kompletnie bezradne. Goście mieli problemy z kreowaniem sytuacji i po 70 minutach mieli na koncie tylko jeden celny strzał. Juventus skupiał się na defensywie i próbował ataków z kontry. Mogło się to opłacić, ale strzał Moise Keana bez większych problemów obronił Maximiano. Obraz gry się nie zmieniał i Lazio nadal miało przewagę. Nie przynosiło to jednak żadnych efektów, ponieważ gospodarze świetnie spisywali się w obronie. Ostatecznie wynik do końca meczu już się nie zmienił i Juventus pokonał Lazio 1:0. Tym samym drużyna Massimiliano Allegriego awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Interem Mediolan. Wicemistrz Włoch w poprzedniej rundzie wyeliminował Atalantę (1:0). W składzie Juventusu zabrakło dwóch Polaków - Arkadiusza Milika i Wojciecha Szczęsnego.

Juventus 1:0 Lazio

Strzelcy: Bremer (44')

