Juventus może spaść na samo dno. Media ujawniają: Nadchodzi miażdżąca kara

Kilka dni temu kibicami futbolu wstrząsnęły wiadomości z Włoch, dotyczące Juventusu. Po aferze korupcyjnej, przez którą Juventus został na początku wieku zdegradowany do Serie B, tym razem na jaw wyszło, że klubowi działacze zatajali przez lata wielomilionowe straty klubu. Rozbieżności z zeznań finansowych sięgały ponad 200 milionów euro.

Juventus z kolejną olbrzymią karą?

W efekcie 36-krotny mistrz Włoch został ukarany odjęciem aż piętnastu punktów w Serie A. Prawnicy Juventusu już przygotowali odwołanie w tej sprawie. Tymczasem kolejne sensacyjnie informacje podał "Corriere dello Sport". Włoscy dziennikarze piszą, że Juventusowi grozi kolejna kara. Apeluje o nią prokurator, który zajmuje się tą sprawą.

- Klub miałby mieć odjęte kolejne dwadzieścia punktów za naruszenie umów z zawodnikami dotyczących wynagrodzeń, nieprzejrzystych „partnerstw" z innymi klubami oraz relacji z agentami - czytamy w "Corriere dello Sport".

Obecnie Juventus z 23 punktami zajmuje dopiero trzynaste miejsce w Serie A i do strefy pucharowej traci aż czternaście punktów. Gdyby został ukarany odjęciem dodatkowych dwudziestu punktów, to jego sytuacja w tabeli zrobiłaby się dramatyczna. Miałby zaledwie trzy punkty i zajmowałby ostatnie miejsce w tabeli. Mało tego, do bezpiecznej strefy, gwarantującej utrzymanie w rozgrywkach traciłby aż piętnaście punktów (siedemnasta Spezia ma osiemnaście punktów).

Dalsze kłopoty Juventusu. Mogą stracić tytuły mistrzowskie

To jednak nie koniec. Informowaliśmy już, że Juventus może czekać kolejne upokorzenie na krajowej arenie. Jak podał dziennikarz Paolo Ziliani, "Starej Damie" może grozić utrata wywalczonego w sezonie 2019/2020 mistrzostwa Włoch, a nawet tych wcześniejszych. Juventus od 2011 do 2020 roku dominował w Serie A i zdobył aż dziewięć tytułów z rzędu.

Gdyby faktycznie Juventus otrzymał taką karę, byłaby to dla nich nieprzyjemna powtórka z historii. W 2006 roku, w efekcie wspomnianej wcześniej afery korupcyjnej, tzw. Calciopoli, klub został pozbawiony tytułów za zwycięstwo w sezonach 2004/2005 i 2005/2006. Ponadto zdegradowano go do Serie B, gdzie spędził rok i nie mógł wziąć udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Juventusowi grozi też wykluczenie z europejskich pucharów. "La Gazzetta dello Sport" informowała, że UEFA bada sprawę klubu z Turynu i może zastosować wobec niego kolejne drastyczne rozwiązanie. Kibice Juventusu nie mogli pogodzić się z karą i na swój sposób zaczynają bojkotować rozgrywki. Ich bunt mają odczuć liga i pozostałe kluby.

