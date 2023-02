Paulo Sousa pozostaje bez pracy od 10 czerwca zeszłego roku po tym, jak został zwolniony z brazylijskiego Flamengo. Wcześniej, bo od stycznia do grudnia 2021 roku odpowiadał za wyniki reprezentacji Polski, z którą wygrał sześć na piętnaście meczów. Od momentu rozstania z Flamengo Paulo Sousa był przymierzany do objęcia Salernitany, Juventusu, Hellasu Verona, Sampdorii, a nawet reprezentacji Portugalii. Czym się obecnie zajmuje?

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Tym Paulo Sousa zajmował się od początku roku. "Żyję z ciągłego studiowania futbolu"

Paulo Sousa rozmawiał z portalem firenzeviola.it na początku 2023 roku. Były selekcjoner reprezentacji Polski zdradził, czym zajmował się w styczniu i jakie ma plany na luty. - Trener żyje z ciągłego studiowania futbolu i jego badania. Zawsze to robiłem i nadal będę to robił. Widzieliśmy przez cały miesiąc wiele meczów w Hiszpanii i poznaliśmy wielu ludzi, którzy myślą o piłce w inny sposób. W lutym spędzimy większą część miesiąca we Włoszech, żeby obejrzeć drugą część sezonu, tak jak czyniliśmy to na początku sezonu. To pozwala się rozwijać, nie tylko mi, ale też moim współpracownikom. Niestety, widzę szaleńczy wyścig za wynikami i bardzo niewiele zmian w kontekście rozwoju. - powiedział.

Sousa podzielił się też swoimi wrażeniami, co do rozwoju futbolu na świecie. - We Włoszech futbol jeszcze aż tak się nie zmienił. Piłka nożna zmienia się wraz ze wzrostem interpretacji, co do złożoności gry poprzez poszczególnych piłkarzy. Czytałem ciekawe artykuły o rozwoju niemieckiej piłki po przejściu Pepa Guardioli do Bayernu Monachium. Włoski futbol też się zmienia. Czuję się dumny, bo uważam, że wniosłem coś od pracy dla Fiorentiny - dodał Portugalczyk.

Sousa wskazał swojego faworyta do wygrania Serie A. "Wierzę, że to im nie ucieknie"

Paulo Sousa wypowiedział się też na temat obecnego sezonu Serie A. Portugalski trener przyznał, że liczy na to, iż Napoli zdobędzie mistrzostwo Włoch. - Fiorentina - Napoli to jedno z pierwszych spotkań, które widziałem na żywo w tym sezonie. Wierzę, że w tym roku i w kolejnych latach takie miejsca, jak Florencja i Neapol będą wygrywać tytuły. Napoli jest o krok od osiągnięcia tego wielkiego sukcesu i gra bardzo dobrze. Wierzę, że scudetto im nie ucieknie - podsumował.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Obecnie Napoli jest liderem Serie A z 53 punktami po 20 meczach i ma 13 punktów przewagi nad drugim Interem Mediolan. Zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego zagra w kolejnej kolejce ze Spezią Calcio - ten mecz odbędzie się w niedzielę 5 lutego o godz. 12:30.