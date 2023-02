Sensacja w Pucharze Włoch! Nie wygrali meczu w Serie A, zagrają w półfinale

Chris Smalling, Nemanja Matić, Nicola Zalewski, Paulo Dybala i Tammy Abraham, a więc kluczowi piłkarze Romy rozpoczęli ten mecz na ławce rezerwowych. No i trener Jose Moruinho szybko mógł żałować swojej decyzji. Pierwszą czwórkę wpuścił na murawę od razu po przerwie, a Abrahama w 57. minucie. Tyle, że beniaminek Serie A objął prowadzenie w 27. minucie. Rui Patricio, bramkarz Romy, sfaulował w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Cyriel Dessers. Nigeryjczyk popisał się mocnym strzałem pod poprzeczkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

W 49. minucie Charles Pickel oddał strzał na bramkę Romy, ale po drodze piłka odbiła się od Zekiego Celika i wpadła do siatki. Sytuacja rzymskiego klubu zrobiła się trudna, ale gospodarze ruszyli do ataków. W 77. minucie Roma była bliska gola kontaktowego, ale piłka po strzale Abrahama trafiła w słupek. W doliczonym czasie gry Anglik podał do Andrei Belottiego, który efektownie przyjął piłkę i pokonał bramkarza. Później nie starczyło już czasu Romie, by wyrównać.

Boniek zapowiada wielki transfer. "Będzie najdroższym Polakiem w historii"

Wynik 2:1 jest sensacją, bo Roma walczy o europejskie puchary, a Cremonese to najgorsza drużyna w Serie A. Po 20 kolejkach ma na koncie zero zwycięstw, osiem remisów i aż 12 porażek. Ale w Pucharze Włoch piłkarze Davide Ballardiniego potrafią zachwycić. W 1/8 finału Cremonese ograło po rzutach karnych Napoli (Roma wyeliminowała Genoę).

Puchar Włoch - pary półfinałowe

W półfinale na piłkarzy Cremonese czeka już Fiorentina. Beniaminek Serie A wyrównał tym samym swój historyczny rekord. W 1/2 finału jest też Inter Mediolan. Z drużyną Simone Inzaghiego zagra wygrany czwartkowego meczu Lazio - Juventus.