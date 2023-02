Boniek zapowiada wielki transfer. "Będzie najdroższym Polakiem w historii"

Wciąż nie jest znana przyszłość Piotra Zielińskiego w SSC Napoli. Kontrakt polskiego pomocnika jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Prezes Aurelio De Laurentiis liczy na to, że Zieliński zgodzi się na obniżkę pensji przy nowym kontrakcie. W przypadku odmowy zdaniem włoskich mediów "obie strony rozstaną się bez żalu". Obecnie Piotr Zieliński zarabia cztery miliony euro netto, a przy nowym kontrakcie miałby inkasować o pół miliona euro mniej.

Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości ws. Piotra Zielińskiego. "Gdyby odszedł latem z Neapolu"

Zbigniew Boniek wypowiedział się na temat Piotra Zielińskiego w "Prawdzie Futbolu". Były prezes PZPN odniósł się do plotek transferowych związanych z polskim pomocnikiem. - Umówmy się. Gdyby Zieliński latem odszedł z Neapolu, byłby na pierwszym miejscu w rankingu najdroższych Polaków - powiedział. Zgodnie z jego opinią Zieliński odszedłby z Napoli za co najmniej 45 mln euro. Za taką kwotę do FC Barcelony przenosił się Robert Lewandowski latem zeszłego roku. Więcej Napoli zarobiło tylko na Gonzalo Higuainie (90 mln euro), Edinsonie Cavanim (64,5 mln euro) i Jorginho (57 mln euro).

Warto dodać, że Piotr Zieliński dołączał do Napoli w sierpniu 2016 roku, odchodząc za 16 mln euro z Udinese Calcio. Poza Robertem Lewandowskim za większe pieniądze do nowego zespołu, spośród polskich piłkarzy, odchodził Wojciech Szczęsny (18 mln euro do Juventusu), Krzysztof Piątek (35 mln euro do Milanu, 24 mln euro do Herthy Berlin), Jakub Kiwior (25 mln euro do Arsenalu), Grzegorz Krychowiak (27,5 mln euro do PSG) i Arkadiusz Milik (32 mln euro do Napoli).

Piotr Zieliński jest kluczowym piłkarzem Napoli w tym sezonie i ma spory wpływ na grę zespołu w walce o mistrzostwo Włoch. Polski pomocnik zagrał w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył sześć bramek i zanotował osiem asyst. Łącznie zagrał ponad 300 meczów dla Napoli i miał wkład w niemal 90 goli.