Agent Glika ujawnia zaskakujące fakty nt. jego przyszłości. "Z Benevento lub bez"

Kamil Glik występuje w Benevento od lata 2020 roku, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca bieżącego roku. W sezonie 2020/2021 drużyna polskiego obrońcy spadła z Serie A i od tamtego momentu występuje w Serie B. Na najwyższym szczeblu włoskich rozgrywek Glik występował w latach 2011-2016. Najpierw, jako piłkarz SSC Bari, a następnie Torino, w którym był nawet kapitanem.

Kamil Glik jest ważną postacią w Benevento, ale może wrócić do Serie A

Sytuację Glika skomentował jego agent, Jarosław Kołakowski w programie "Okno Transferowe Extra". - Oceniam, że Kamil ma już taki dobry czas we Włoszech za sobą. Tzn. no dobry i niedobry, bo Benevento znalazło się w Serie B, ale jest naprawdę stabilnie grającym zawodnikiem. Tylko przytrafiła mu się teraz drobna kontuzja, ale myślę, że już po niej wróci i będzie grał. Jest bardzo ważnym zawodnikiem dla trenera Fabio Cannavaro i dla zespołu. Sytuacja w tabeli jest dosyć słaba, ale do końca sezonu jest daleko i myślę, że jest szansa na to, aby zespół włączył się do walki o baraże - powiedział Kołakowski.

- Dla Kamila jest to ostatni sezon w Benevento na podstawie obecnego kontraktu, ale dla trenera Cannavaro jest bardzo ważnym zawodnikiem. Nie wiadomo, czy na pewno dojdzie do porozumienia w sprawie dalszego pobytu Kamila w Benevento. To, żeby został we Włoszech, uważam za dobry pomysł. Ja powiem szczerze nie wykluczam jeszcze jego powrotu do Serie A. Z Benevento lub bez. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy - zakończył enigmatycznie reprezentant 34-letniego środkowego obrońcy.

W tym sezonie Glik rozegrał 14 występów w barwach Benevento, w których strzelił jedną bramkę. Klub Polaka zajmuje aktualnie 17 miejsce w Serie B i znajduje się w grupie spadkowej. Jednocześnie traci tylko osiem punktów do ósmego miejsca, które gwarantuje grę w barażach o awans do Serie A.