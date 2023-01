Oficjalnie: Hitowy transfer 18-letniego Polaka. Wielka szansa stała się faktem

O potencjalnym transferze Maliszewskiego do Lazio pisaliśmy już kilka dni temu. Teraz wszystko jest już dograne, a dokumenty podpisane. Niespełna 19-letni golkiper trafi początkowo do zespołu U-19 grającego we włoskiej Primaverze, by tam nabrać doświadczenia i przyzwyczaić się do gry w jednym z czołowych włoskich klubów.

REKLAMA

Zobacz wideo Santos: Polska należy do czołówki światowej. Ma wspaniałych piłkarzy

Możliwość rozwoju

Przejście Maliszewskiego do Lazio ma na celu nie tylko rozpoczęcie współpracy z trenerami o wyższych umiejętnościach. Jeszcze przed potwierdzeniem transferu, dużo mówiło się o możliwościach, jakie klub ma dać polskiemu talentowi. Według dziennikarza Sport.pl, Jakuba Seweryna, piłkarzowi miał zostać przedstawiony projekt rozwoju jego kariery, która docelowo miałaby osiągnąć swój szczyt w pierwszym zespole rzymskiego klubu.

W ostatnich latach, wychowanek Jagielloni Białystok miał możliwość trenowania i gry w młodzieżowej drużynie Parmy. Tam jednak zdecydowanie brakowało mu występów w pierwszym składzie. Przez całą rundę jesienną, Polak pojawił się między słupkami tylko raz, zachowując czyste konto.

Transfer "last minute". United rusza po pomocnika Bayernu. Zegar tyka

W Lazio sytuacja bramkarza z Podlasia ma się wyraźnie zmienić. To właśnie Maliszewski ma dostawać najwięcej szans. Celem włodarzy jest bowiem przygotowanie go do wejścia do pierwszego zespołu, w którym wciąż poszukuje się klasowego golkipera.

Na ten moment w drużynie Lazio Primavera U19 gra dwóch włoskich bramkarzy. Leonardo Martinelli i Federico Magro urodzili się w 2005 roku i z nadziejami patrzą w przyszłość. Podstawowym golkiperem jest Magro, który w 13 występach czterokrotnie zachował czyste konto. Martinelli zagrał tylko raz, w Coppa Primavera.

Arcyważna informacja dla Barcelony. Sąd wydał decyzję. Nagły zwrot ws. transferu

Pierwszą szansą dla wychowanka Jagielloni może być mecz z młodzieżową drużyną Monopoli. Spotkanie ma zostać rozegrane czwartego lutego, na stadionie położonym nieopodal wybrzeża Morza Adriatyckiego. Zdecydowanym faworytem spotkania będą piłkarze gości z Rzymu, którzy obecnie prowadzą w tabeli Primavery 2-B.