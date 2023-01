Kiwior miał trafić do innego klubu. Czekali, aż przegapili szansę. "Chciał tam przejść"

Jakub Kiwior po mistrzostwach świata w Katarze znalazł się na celowniku wielu czołowych klubów Europy. 22-letnim stoperem Spezii miały być zainteresowane takie marki jak Juventus, Napoli, czy Borussia Dortmund. Ostatecznie i dosyć niespodziewanie Kiwior został zawodnikiem Arsenalu. Okazuje się, że reprezentanci Napoli mieli obrońcę na radarze, ale nie chcieli go sprowadzać podczas zimowego okienka transferowego.

Jakub Kiwior mógł latem przejść do Napoli. "Obserwowali go"

Nowe światło na zainteresowanie Kiwiorem drużyny z Neapolu rzucił jeden z jego przedstawicieli, Sasha Huet Baranov w rozmowie z portalem CalcioNapoli24.- Napoli obserwowało Kiwiora. Podobał im się, jako gracz. Byli jednak szczerzy i nie kupiliby go zimą, ponieważ mają silną kadrę. Być może latem coś by się wydarzyło w kierunku przenosin do tego klubu. Jednak przyszedł Arsenal, zaoferował dużo pieniędzy i to zmieniło wszystko. On (Kiwior - dop. red.) chciał tam przejść - zdradził Baranov.

"To najbardziej ekscytujący polski transfer w zimowym okienku: 25 milionów euro, 2,5 mln euro za rok gry, przejście ze Spezii do Arsenalu, które niemal do końca udało się utrzymać w tajemnicy. Wcześniej dało się usłyszeć plotki łączące Kiwiora z Juventusem i Milanem, Borussią Dortmund i RB Lipsk czy nawet pół roku temu - z West Hamem United. Ale o zainteresowaniu Arsenalu, sensacyjnego lidera Premier League, który rzucił wyzwanie Manchesterowi City i tuż za półmetkiem sezonu ma nad nim pięć punktów przewagi, było cicho. Negocjacje rozpoczęły się pod koniec 2022 roku. Z Kiwiorem rozmawiał dyrektor sportowy, a później Mikel Arteta, trener i projektant nowego Arsenalu, w którym rówieśnicy 22-letniego Kiwiora odgrywają kluczowe role: William Saliba w obronie, a Bukayo Saka i Eddie Nketiah w ataku. Kapitanem jest 24-letni Martin Odegaard." - tak o kulisach transferu Kiwiora do Arsenalu napisali na Sport.pl Dawid Szymczak i Kacper Sosnowski.

Z kolei Spezia błyskawicznie w miejsce Kiwiora ściągnęła innego polskiego obrońcę, Przemysława Wiśniewskiego. "Wiśniewski natychmiast stał się ważną postacią Venezii, rozgrywając dobrą pierwszą połowę sezonu i przyciągając uwagę wielu klubów dzięki imponującej sile fizycznej połączonej z doskonałym czytaniem gry" - napisała Spezia o Wiśniewskim, witając gracza w nowym klubie.