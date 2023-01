Szok. Juventus może stracić mistrzostwo Włoch. I to nie jedno. "Popieram"

Kilka dni temu kibicami futbolu wstrząsnęły wiadomości z Włoch, dotyczące Juventusu. Historia jednego z największych klubów w dziejach kolejny raz została splamiona. Po aferze korupcyjnej, przez którą Juventus został na początku wieku zdegradowany do Serie B, tym razem na jaw wyszło, że klubowi działacze zatajali przez lata wielomilionowe straty klubu. Rozbieżności z zeznań finansowych sięgały ponad 200 milionów euro.

Dalsze kłopoty Juventusu. Mogą stracić tytuły mistrzowskie

Juventus za swoje działania został ukarany niezwykle dotkliwie - odjęciem aż 15 punktów w ligowej tabeli. Drużyna Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika zanotowała ogromny spadek. Obecnie bliżej jej do strefy spadkowej, niż czołowej czwórki, w której znajdowała się jeszcze niedawno. Ukarani zostali też do niedawna rządzący klubem Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, czy Pavel Nedved.

Sprawie uważnie przygląda się również UEFA. Jeśli okaże się, że i wobec niej Juventus przedstawiał nieprawdziwe raporty dotyczące zarobków piłkarzy, klubowi grozi wykluczenie z europejskich pucharów. I to na lata. Mówi się, że nawet do 2027 roku.

Niewykluczone, że najpierw Juventus czeka jednak kolejne upokorzenie na krajowej arenie. Jak podał dziennikarz Paolo Ziliani, "Starej Damie" może grozić utrata wywalczonego w sezonie 2019/2020 mistrzostwa Włoch, a nawet tych wcześniejszych. Trzeba przypomnieć, że Juventus od 2011 do 2020 roku dominował w Serie A i zdobył aż dziewięć tytułów z rzędu.

"Istnieje nie tylko niebezpieczeństwo kolejnych procesów, cofnięcia tytułu 2019-20, ale także anulowania tych zdobytych wcześniej, co byłoby słuszne i co popieram od jakiegoś czasu" - przekazał Ziliani. Taka kara ma być efektem udowodnionego, umyślnego działania wbrew przepisom sportowym i finansowym.

Gdyby faktycznie Juventus otrzymał taką karę, byłaby to dla nich nieprzyjemna powtórka z historii. W 2006 roku, w efekcie wspomnianej wcześniej afery korupcyjnej, tzw. Calciopoli, klub został pozbawiony tytułów za zwycięstwo w sezonach 2004/2005 i 2005/2006. Ponadto zdegradowano go do Serie B, gdzie spędził rok i nie mógł wziąć udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Do kłopotów prawnych doszły także te natury czysto sportowej. Juventus w niedzielę sensacyjnie przegrał u siebie 0:2 z Monzą i był to już trzeci mecz z rzędu bez zwycięstwa. Turyńczycy po odjęciu punktów, mają ich obecnie na koncie tylko 23 i zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli Serie A. Do miejsca dającego prawo gry w Lidze Konferencji Europy, tracą 5 punktów. Od strefy spadkowej dzieli ich natomiast 11 punktów.

