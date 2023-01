Arkadiusz Milik ma problemy po klęsce Juventusu. "Musi pauzować"

Początek 2023 roku nie jest łatwy dla Juventusu. Zespół najpierw wygrał 1:0 z Cremonese i Udinese, ale później uległ Napoli aż 1:5. Jeszcze większe problemy pojawiły się po tym, jak został ukarany odjęciem piętnastu punktów za zatajanie prawdziwej wysokości strat spółki i nieścisłości w klubowych finansach. W poprzedniej kolejce drużyna Massimiliano Allegriego zremisowała 3:3 z Atalantą i do meczu z Monzą przystępowała jako faworyt. Przegrała jednak 0:2 i na domiar złego kolejny raz straciła napastnika. Tym razem jest nim Arkadiusz Milik.

Arkadiusz Milik zszedł z boiska z urazem i czeka go pauza. Kłopotów Juventusu ciąg dalszy

Spotkanie Juventusu z Monzą od pierwszej minuty rozpoczął Moise Kean. Zajął w składzie miejsce dobrze dysponowanego w ostatnich tygodniach Arkadiusza Milika. Szybko okazało się jednak, że drużyna z Turynu nie radzi sobie najlepiej z rywalami i do przerwy przegrywała 0:2 po golach Patricka Ciurrii i Danego Moty. Tylko jeden celny strzał na bramkę nie zniechęcił Massimiliano Allegriego, który pozostawił Keana na boisku po przerwie. Dopiero w 58. minucie 22-latek w końcu został zmieniony przez Milika.

Polski napastnik miał nawet kilka szans na zdobycie gola kontaktowego. Niedługo po wejściu mocno uderzył po podaniu w pole karne, ale na jego drodze stanął bramkarz. W 66. minucie miał kolejną sytuację, w której strzelił zbyt blisko środka bramki. W 79. minucie Milik znów zamykał akcję, ale piłkę niepotrzebnie dotykał Bremer. Polak wygrał pozycję po rzucie rożnym, a Brazylijczyk przecinający uderzoną piłkę był na spalonym. Na domiar złego napastnik zderzył się z rywalem i upadł na murawę zwijając się z bólu. Nie był w stanie kontynuować gry i chwilę później opuścił jej plac, a Juventus kończył w dziesiątkę. Sytuację zdrowotną Milika wyjaśnił na konferencji prasowej trener Massimiliano Allegri.

- Ma problem ze zginczem - powiedział szkoleniowiec i dodał: - Poczuł ból i zapewne będzie musiał pauzować. Prawdopodobnie nie zagra w najbliższym meczu z Lazio.

Dla Juventusu kontuzja Milika jest kolejnym problemem w ataku. Co prawda do zdrowia wraca Dusan Vlahović, który zagrał nieco ponad 20 minut z Monzą, ale najlepszej formy nie prezentuje Moise Kean. W tym sezonie Milik strzelił łącznie osiem goli i jedną asystę, co czyni go najlepszym strzelcem zespołu. Warto wspomnieć, że w Turynie Polak przebywa na wypożyczeniu z Olympique Marsylia.