Włosi oczarowani Zielińskim. "Wybitny". "Żołnierz Zalewski" też zachwycił

- Napoli zdobyło już mistrzostwo Włoch. Gratuluję im, bo na to zasłużyli. Scudetto należy do nich - stwierdził Jose Mourinho przed hitowym meczem z Napoli. Ale piłkarze Romy już nie byli tacy mili na boisku. Choć dobrze zaczęli mecz, to jako pierwsi gola strzelili gospodarze. W 17. minucie Chwicza Kwaracchelia dośrodkował piłkę w pole karne w stronę Victora Osimhena. Nigeryjczyk najpierw podbił piłkę klatką piersiową, potem udem, a następnie potężnym uderzeniem pod poprzeczkę pokonał Ruiego Patricio. Całą akcję zapoczątkował Piotr Zieliński. W 75. minucie było już 1:1. Nicola Zalewski dopadł do piłki wybitej przez Kima Min-Jae, dośrodkował w pole karne, a Stephan El Shaarawy wbiegł przed Hirvinga Lozano i sytuacyjnym strzałem pokonał Alexa Mereta. To był moment odkupienia Zalewskiego, bo można było mieć obiekcje do jego zachowania przy golu Nigeryjczyka.

W 86. minucie Napoli dopięło swego. Giovanni Di Lorenzo, którego zmiennikiem jest Bartosz Bereszyńśki, podał do rozpędzonego Zielińskiego, a pomocnik szybko odegrał do Gio Simeone. Argentyńczyk zszedł na lewą nogę, wykorzystał złe ustawienie Chrisa Smallinga i pięknym strzałem pokonał bramkarza. Za to Zieliński zanotował ósmą asystę w sezonie. Później więcej goli nie padło, Napoli wygrało 2:1.

- Zieliński? Wybitny element ofensywnych zapędów Napoli, choć to nic nowego. To właśnie jego zagranie doprowadziło do bramki Simeone, które zapewniło trzy punkty - pisze o Polaku włoski "Eurosport", który przyznał mu notę "7" w skali 1-10.

Taką samą ocenę otrzymał Zalewski. - Parowóz na prawej flance Romy. Popisał się asystą przy bramce El Shaarawy'ego - czytamy.

Różne oceny Zieliński i Zalewski otrzymali od portalu tuttomercatoweb.com. Rzymianin dostał "6" a gracz Napoli "7".

- To był kolejny szczęśliwy wieczór, który jeszcze bardziej zapisał go w historii Napoli. To on zapoczątkował akcję na 1:0 i miał też udział w decydującej bramce - pisze o Zielińskim tuttomercatoweb.com. Zalewskiemu dostało się za bierność w obronie przy bramce na 1:0.

- Zapominalstwo Zalewskiego. Nie powalczył z Kwaracchelią, który miał asystę przy bramce Osimhena. Ale to jedyna skaza w meczu, który Polak rozegrał znakomicie. I to jego świetne podanie dotarło do El Shaarawy'ego, gdy ten strzelił na 1:1 - czytamy.

Wyższą notę, bo "6,5", Zalewski otrzymał od "La Gazzetta dello Sport".

- Żołnierz Zalewski. Dostosowuje się na do flanki, która nie jest obszarem jego kompetencji. W obronie, przy "Kvaradonie", potrzebował wsparcia, ale w ataku wie, jak zrobić krzywdę rywalowi. Jak wtedy, gdy zanotował asystę - pisze różowy dziennik.

Zieliński został oceniony na "7". - Podoba się nam ta mniej estetyczna, ale bardziej konkretna wersja Polaka - uzasadniają wybór dziennikarze.

Warto dodać, że to był mecz numer 308. Zielińskiego w barwach Napoli. Tym samym wskoczył do TOP 10, jeśli chodzi o największą liczbę występów dla Napoli w historii klubu. Wiele wskazuje też, że będzie to historyczny sezon dla Napoli, które pewnie zmierza po mistrzostwo.

Napoli liderem Serie A

Dzięki pokonaniu Romy Napoli ma już 53 punkty po 20 meczach, a ich przewaga nad resztą stawki wzrosła do trzynastu punktów. Obecnie na szczycie grupy pościgowej jest Inter Mediolan, który wygrał 2:1 z Cremonese i ma 40 punktów. W dalszej kolejności znajduje się Atalanta Bergamo, Lazio, AC Milan (po 38 pkt) i Roma (37 pkt). Napoli zagra kolejny mecz ligowy 5 lutego, gdzie na wyjeździe czeka ich rywalizacja ze Spezią.