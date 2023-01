Tak reprezentanci Polski wyzywali się w przerwie hitu Serie A. Rynsztokowy język [WIDEO]

Niedzielny hit serie A, rozgrywany na Stadio Diego Armando Maradona, był zdecydowanie najlepszym i najważniejszym meczem ligi włoskiej w ostatni weekend stycznia. Także polscy kibice czekali na ten mecz z zapartym tchem, ze względu na pojedynek dwóch podstawowych reprezentantów Polski, Piotra Zielińskiego z Nicolą Zalewskim.

Mecz godny hitu

Wieczorne spotkanie w Neapolu dostarczyło kibicom bardzo dużo emocji. Choć grę przez większość spotkania prowadzili podopieczni Luciano Spalettiego, zespół Jose Mourinho nie oddawał pola i do końca naciskał na liderów Serie A.

Ostatecznie pojedynek zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:1, po bramkach Victora Osimhena i Giovanniego Simeone dla Napoli oraz trafieniu Stephana El Shaarawy'ego. Swoje trzy grosze do wyniku dorzucili też Polacy. Zarówno Zieliński, jak i Zalewski, zaliczyli po jednej asyście, notując bardzo dobre momenty.

Rozmowa w tunelu

Niedługo po meczu, na twitterze pojawiły się ujęcia z tunelu stadionu w Neapolu, gdzie przed wyjściem na drugą połowę spotkania, doszło do wymiany zdań między reprezentantami Polski, która w niecałą godzinę została obejrzana przez kilkadziesiąt tysięcy osób. W niej słyszymy, jak obaj zawodnicy używają wobec siebie rynsztokowych zwrotów, prowadząc tzw. trash-talk. Tego nie da się nawet zacytować bez obrazy dla języka polskiego. Jak komuś nie przeszkadza tego rodzaju język to może sobie posłuchać.

Choć w sieci pojawiają się już głosy, że jest to przykład niechęci obu zawodników do siebie, co potem ma wpływ na atmosferę w reprezentacji Polski, należy pamiętać, że obaj zawodnicy brali udział w hicie Serie A, gdzie próba sprowokowania rywala jest równie kluczowa co umiejętności piłkarskie.

Zważając na popularność klipu, który jeszcze w następnych dniach będzie rozprzestrzeniał się po sieci, możemy spodziewać się wyjaśnień ze strony zawodników. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że obaj przyznają, iż była to zwykła gra mentalna.