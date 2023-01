Napoli górą w hicie. Są nie do zatrzymania. Polacy w kluczowych rolach [WIDEO]

- Napoli zdobyło już mistrzostwo Włoch. Gratuluję im, bo na to zasłużyli. Scudetto należy do nich - stwierdził Jose Mourinho przed hitowym meczem z Napoli. Na pewno podopieczni Luciano Spallettiego są najbliżej zdobycia tytułu, ponieważ ich przewaga nad resztą stawki przed 20. kolejką wynosiła dwanaście punktów. Starcie z Romą nie zapowiadało się jednak na łatwą przeprawę dla Napoli, ponieważ zespół Jose Mourinho potrafi utrudniać życie rywalom w tych najważniejszych meczach.

Przewaga Napoli nad peletonem rośnie. Już jest +13. Grali dwaj Polacy

Hit na Stadio Diego Armando Maradona od samego początku odbywał się na wysokiej intensywności. Napoli szybko narzuciło warunki przeciwnikom, a po jednej z akcji na lewym skrzydle spore zagrożenie stworzył Chwicza Kwaracchelia. Roma próbowała naciskać na przeciwnika i w dwunastej minucie była bliska prowadzenia po tym, jak Kim Min-Jae przelobował Alexa Mereta, ale piłka przeleciała tuż obok słupka. Napoli zadało pierwszy cios pięć minut później.

Chwicza Kwaracchelia dośrodkował piłkę w pole karne w stronę Victora Osimhena. Nigeryjczyk najpierw podbił piłkę głową, a potem prostym podbiciem i uderzeniem pod poprzeczkę pokonał Ruiego Patricio. Stadio Diego Armando Maradona wręcz oszalało. "Kto zatrzyma to duetazo? Co za siła, co za moc. Tego strzału nie dało się zatrzymać" - krzyczeli komentatorzy Eleven Sports. Roma nie miała zbyt wielu szans w pierwszej połowie, a zdecydowanie najlepszą miał Leonardo Spinazzola, który trafił wprost w Alexa Mereta.

Napoli mogło zamknąć sprawę w 55. minucie, gdy Hirving Lozano przechwycił piłkę od Chrisa Smallinga niedaleko pola karnego. Meksykanin zagrał do Chwiczy Kwaracchelii, ustawionego w polu karnym, ale zabrakło odpowiedniego przyjęcia. Osiem minut później Napoli wyprowadziło kontratak po rzucie rożnym Romy. Lozano pobiegł kilkadziesiąt metrów, postanowił sam zakończyć akcję, ale jego strzał obronił Rui Patricio. Zagrożenie ze strony Romy pojawiało się głównie ze stałych fragmentów.

Podopieczni Jose Mourinho dostali dodatkowy cios, gdy Tammy Abraham musiał opuścić boisko z powodu urazu mięśniowego. Mimo to Roma się nie cofnęła i dopięła swego w 75. minucie. Nicola Zalewski dopadł do piłki wybitej przez Kim Min-Jae, dośrodkował w pole karne, a Stephan El Shaarawy wbiegł przed Hirvinga Lozano i sytuacyjnym strzałem pokonał Alexa Mereta. To był moment odkupienia Zalewskiego, bo można było mieć obiekcje do jego zachowania przy golu Osimhena. Dodatkowo jego gra przy polu karnym rywala pozostawiała trochę do życzenia.

Strata gola w takim stylu i w takim momencie sprawiła, że Luciano Spalletti błyskawicznie podjął decyzję o zmienieniu Victora Osimhena i Hirvinga Lozano. W ich miejsce weszli Giacomo Raspadori oraz Giovanni Simeone. Napoli ruszyło do ataku w 86. minucie. Giovanni Di Lorenzo podał do rozpędzonego Piotra Zielińskiego, a Polak szybko odegrał do Gio Simeone. Argentyńczyk zszedł na lewą nogę, wykorzystał złe ustawienie Chrisa Smallinga i pięknym strzałem przywrócił Napoli na prowadzenie. Zieliński zanotował ósmą asystę w sezonie.

Dzięki pokonaniu Romy Napoli ma już 53 punkty po 20 meczach, a ich przewaga nad resztą stawki wzrosła do trzynastu punktów. Obecnie na szczycie grupy pościgowej jest Inter Mediolan, który wygrał 2:1 z Cremonese i ma 40 punktów. W dalszej kolejności znajduje się Atalanta Bergamo, Lazio, AC Milan (po 38 pkt) i Roma (37 pkt). Napoli zagra kolejny mecz ligowy 5 lutego, gdzie na wyjeździe czeka ich rywalizacja ze Spezią.