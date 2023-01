Gwiazdor Interu potwierdza hitowy transfer. "Podpisałem"

Inter Mediolan starał się dojść do porozumienia z Milanem Skriniarem ws. nowego kontraktu już od wielu miesięcy. Umowa słowackiego obrońcy wygasała z końcem sezonu 22/23, a Inter odrzucał wszystkie oferty latem, ponieważ był pewny dojścia do porozumienia. Nic dziwnego, bo nieco wcześniej zdołał podpisać nowe umowy z Marcelo Brozoviciem oraz Nicolo Barellą. Wygląda na to, że Skriniar odejdzie z Interu Mediolan i przeniesie się do Paris Saint-Germain.

Skriniar potwierdza hitowy transfer. "To prawda, podpisałem kontrakt"

Milan Skriniar rozmawiał z portalem futbalsfz.sk przed zakończeniem zimowego okna transferowego. Słowacki obrońca potwierdził, że jest już dogadany z Paris Saint-Germain. - To prawda, podpisałem kontrakt. Teraz nie mogę powiedzieć nic więcej. Czekam na porozumienie między klubami - powiedział. To jest zatem potwierdzenie informacji włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio, który podał 28 stycznia, że Skriniar podpisał już umowę z PSG, ważną od początku lipca.

Słowa Milana Skriniara potwierdzają też to, że Paris Saint-Germain walczy o sprowadzenie Słowaka jeszcze w trakcie zimowego okna transferowego. Di Marzio podał, że pierwsza oficjalna oferta PSG w wysokości dziesięciu mln euro została odrzucona. Inter Mediolan żąda co najmniej dwukrotności tej kwoty. Warto dodać, że PSG walczyło o Milana Skriniara od lata zeszłego roku, ale wtedy Inter nie chciał go sprzedać za mniej, niż 70 mln euro. Wiele zatem wskazuje na to, że Francuzi dopną swego.

Milan Skriniar dołączył do Interu Mediolan w lipcu 2017 roku za 34 mln euro z Sampdorii. Od tego czasu słowacki obrońca zagrał ponad 240 meczów dla Interu i wygrał m.in. mistrzostwo Włoch czy dwa krajowe Superpuchary. Wcześniej Skriniar grał dla ViOn Zlate Moravce oraz MSK Żiliny.