Mourinho definitywnie skreślił gwiazdę Romy. Nawet Boniek zareagował na tę decyzję

Nicolo Zaniolo zadebiutował w Romie w 2018 roku. I szybko stał się ulubieńcem kibiców. Jego rozwój wyraźnie zablokowały jednak dwie poważne kontuzje. Dwa razy miał operowane kolano przez co stracił wiele miesięcy. Ale choć dziś dobrze wygląda pod względem szybkościowym i siłowym, to nie spełnia oczekiwań. Ma poważne problemy ze skutecznością, a w dodatku często podejmuje złe decyzje na murawie. Włoch jest boiskowym egoistą.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

W tym sezonie Serie A ofensywny piłkarz zanotował zaledwie jednego gola i zero asyst. W zeszłym sezonie też nie zachwycał - strzelił pięć goli i zaliczył dwie asysty. I choć to kibice Romy mogliby na niego narzekać, to podobno Zaniolo nie jest zadowolony i zamierza zmienić klub.

- Od miesiąca Zaniolo codziennie powtarzał, że chce odejść. Nie chce już nosić koszulki Romy, ani nie chce trenować z drużyną - powiedział Jose Moruinho na konferencji prasowej przed meczem z Napoli.

Kilka dni temu do Romy zgłosiło się Bournemouth, które zaproponowało klubowi 30 milionów euro, ale Zaniolo odrzucił ofertę drużyny z dolnego regionu tabeli Premier League, choć Anglicy chcieli mu zapewnić podwyżkę. Sytuację Włocha monitoruje też Milan, ale mistrzowie Włoch nie mają aż tylu pieniędzy.

- Myślę, że niestety zostanie w klubie - skomentował plotki Mourinho.

- To wszystko jest było do przewidzenia. Między Zaniolo a Romą zawsze istniał ukryty konflikt, który nigdy nie został rozwiązany. Teraz złość wszystkich kibiców skupia się na piłkarzu, ale on nie jest winny niczego szczególnego. Jeśli nie chce iść do Bournemouth, które jest 17. zespołem Premier League, to można to zrozumieć. Przecież to nie Liverpool złożył mu ofertę. Mam nadzieję, że poprawią się relacje zawodnika z klubiem - w wywiadzie dla Radio Sportiva powiedział Walter Sabatini, były piłkarz Romy, a później jej dyrektor sportowy.

Odjęcie punktów Juventusowi to dopiero początek. Ta afera dosięgnie całej Serie A

Boniek też zabrał głos

Zbigniew Boniek, była gwiazda Romy, często zabiera głos na temat swojego byłego klubu. Nic dziwnego, bo pomieszkuje w Rzymie i regularnie odwiedza też Stadio Olimpico.

- Jeśli Zaniolo zdecydował, że odejdzie z Romy, to lepiej, żeby odszedł. Problem pozostaje jednak ten sam... Jeśli Zaniolo nie popracuje nad swoją osobowością i postawą, wszędzie będzie stwarzał problemy. Romie powinno zależeć, by unikać niepotrzebnego napięcia w szatni - na łamach "Corriere dello Sport" powiedział były prezes PZPN-u.

Kontrakt 23-letniego reprezentanta Włoch wygasa dopiero latem 2024 roku. Okienko transferowe skończy się 31 stycznia.