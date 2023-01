Co za gol w Serie A. Komentatorzy przecierali oczy ze zdumienia [WIDEO]

W 19. kolejce Serie A Inter Mediolan doznał zaskakującej porażki na własnym boisku 0:1 z Empoli. Piłkarze Simone Inzaghiego chcieli powetować sobie przegraną już w kolejnym meczu. Okazja do tego była bardzo dobra. Ich rywalem był beniaminek ligi włoskiej i ostatni klub w tabeli - Cremonese. Wbrew przewidywaniom, sobotnie starcie nie było łatwym spacerkiem dla mediolańczyków. Już na początku spotkania doszło do sporej sensacji.

David Okereke zachwycił komentatorów. "Ależ goool"

Mecz od pierwszych minut dostarczył sporo emocji. Inter napierał na przeciwnika i wykreował kilka groźnych okazji w polu karnym Cremonese. Jednak na chwilę piłkarze Inzaghiego stracili czujność, co bezwzględnie wykorzystał David Okereke. Nigeryjczyk w 11. minucie gry zdobył bramkę wyjątkowej urody.

Zawodnicy beniaminka wznowili grę z autu. Po dwóch podaniach piłka trafiła pod nogi Okereke. W tej sytuacji błąd popełnili obrońcy Interu, którzy byli za daleko od rywala. Napastnik Cremonese bardzo szybko to wykorzystał i uderzył z krawędzi pola karnego w prawy górny róg bramki. Andre Onana rzucił się do obrony, ale nie był w stanie złapać piłki. Ta wylądowała w okienku.

"Ależ goool", "Co tutaj się w ogóle wydarzyło?!" - emocjonowali się dziennikarze Eleven Sports, którzy komentowali to spotkanie. Na trybunach również zapanowała wrzawa. Tym golem Okereke wyprowadził Cremonese na prowadzenie. Co więcej, Inter podtrzymał niechlubną passę - był to 14. mecz z rzędu, w którym mediolańczycy stracili gola na wyjeździe.

Piłkarze Davide'a Ballardiniego nie cieszyli się długo z prowadzenia. Inter szybko zabrał się do pracy i już w 21. minucie doprowadził do remisu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzał z powietrza oddał Edin Dzeko. Piłkę zdołał odbić Marco Carnesecchi, ale to nie zakończyło akcji. Do futbolówki momentalnie dopadł Lautaro Martinez i wyrównał stan rywalizacji.

Natomiast w 65. minucie Argentyńczyk dopełnił formalności i zdobył drugą bramkę, wyprowadzając Inter na prowadzenie. Klub nie roztrwonił zaliczki jednego gola i ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem mediolańczyków 2:1. Jednak więcej niż o wyniku spotkania, mówi się o efektownej bramce Okereke. Było to siódme trafienie Nigeryjczyka w tym sezonie.

Dzięki zwycięstwu Inter umocnił się na drugim miejscu w tabeli i zbliżył się do prowadzącego Napoli na 10 punktów. Lider ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Z kolei Cremonese pozostało na ostatniej, 20. lokacie.