Skandal we Włoszech. Mieszkańcy Rzymu w szoku. "Niedopuszczalna hańba"

W piątek we Włoszech odbywa się Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Mieszkańcy Rzymu, a w szczególności kibice AS Romy, przeżyli niemały szok, spacerując po ulicach miasta.

W Rzymie znaleziono naklejki z Adolfem Hitlerem w koszulce AS Romy. Burmistrz reaguje

Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", w dzielnicy Trieste odkryto tysiące naklejek z wizerunkiem Adolfa Hitlera w stroju AS Romy. Naklejki znalazły się na witrynach sklepowych, bilbordach, a nawet sygnalizacji świetlnej. "Haniebny czyn" - grzmi "La Gazzetta dello Sport", która zaznacza, że jest to akt na tle antysemickim, biorąc pod uwagę, że miał miejsce na dzień przed wyżej wspomnianym świętem.

Naklejki z nazistowskim dyktatorem wywołały wielkie poruszenie w Rzymie. Nie trzeba było długo czekać na reakcje instytucji miejskich. Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał burmistrz Roberto Gualtieri, który stanowczo potępił ten incydent.

"Naklejki przedstawiające Hitlera w koszulce AS Romy to niedopuszczalna hańba, która miała miejsce tuż przed Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Podjęliśmy już działania w celu ich natychmiastowego usunięcia" - napisał na Twitterze.

Zdaniem portalu RomaToday sprawcami są kibice AS Romy. W szczególności podejrzewa się skrajnie prawicowe ugrupowania ultrasów, którzy często zakładają koszulki z napisem "Rzym nadal maszeruje". Jest to odniesienie do Marszu na Rzym, czyli faszystowskiego zamachu stanu, po którym władze we Włoszech przejął Benito Mussolini.

AS Roma po 19 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów. W następnej serii spotkań zmierzy się z Napoli. Ten mecz odbędzie się w niedzielę o 20:45.

