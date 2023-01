Cristiano Ronaldo może grozić dyskwalifikacja. Problemy, duże problemy

19,6 mln euro - tyle zdaniem dziennika "La Repubblica" Juventus jest dłużny Cristiano Ronaldo. Zaległości włoskiego klubu względem piłkarza pochodzą z czasów pandemii koronawirusa, kiedy jego władze rozmawiały z piłkarzami o tymczasowej obniżce wynagrodzeń.

Zarząd Juventusu poprosił zawodników, by w trudnych czasach mógł im wypłacać tylko część wynagrodzeń. Jednocześnie klub zobowiązał się do wypłaty zaległości po pandemii. Problem w tym, że o ile część zawodników się na to zgodziła, o tyle Ronaldo dokumentu nie podpisał.

Dziennik poinformował, że na dokumencie widnieją podpisy przedstawicieli klubu, ale nie Portugalczyka. Dlatego Ronaldo, który próbował rozwiązać sprawę polubownie, teraz rozważa wytoczenie Juventusowi sprawy cywilnej. Ale piłkarz chce to zrobić nie tylko po to, by odzyskać zaległe pieniądze.

Ronaldo grozi dyskwalifikacja?

Kolejny problem dotyczący tej kwestii jest taki, że Juventus porozumiał się z zawodnikami o tymczasowej obniżce pensji, ale nie zgłosił tego odpowiednim organom i urzędom. W związku z tym klub mogą czekać kolejne problemy.

Jeśli przed sądem zostanie udowodnione, że Juventus rzeczywiście nie zgłosił swojego porozumienia z piłkarzami, mogą czekać go kolejne, bolesne konsekwencje. "La Repubblica" donosi nawet, że Juventusowi znów mogą zostać odebrane punkty w lidze.

Znów, bo niedawno klub stracił 15 pkt za nieprawidłowości finansowe, przez które z Juventusu odszedł m.in. jego prezes - Andrea Agnelli. Co więcej, gdyby teraz klubowi udowodniono kolejne przekręty, tym razem odpowiedzieliby za to też piłkarze, którzy podpisali nielegalne porozumienia.

Gdyby okazało się, że jednym z nich był Ronaldo, Portugalczyk mógłby zostać zawieszony na co najmniej miesiąc. Dlatego napastnik chce wcześniej udowodnić, że on takiej ugody z Juventusem nie podpisał. Ronaldo grał we włoskim klubie w latach 2018-2021. W 134 meczach strzelił 101 goli. Z Juventusem zdobył dwa mistrzostwa kraju.