Polak zastąpi Polaka. Oficjalnie. Klub Serie A wyłożył 3 mln euro

Spezia musiała zacząć poszukiwania następcy Jakuba Kiwiora po tym, jak sprzedała go za 25 mln euro do Arsenalu i jednocześnie pobiła swój transferowy rekord. - Ja jednak nie mogę być z tego transferu zadowolony. Są trenerzy, którzy ciągle narzekają i proszą o wzmocnienia. To nie w moim stylu, ale często jestem w sytuacji, że moje kluby sprzedają piłkarzy z dużym zyskiem. To frustrujące dla trenera - mówił Luca Gotti, trener Spezii, tuż po odejściu Kiwiora. Po czasie już wiemy, że w klubie z Ligurii Kiwiora zastąpi jego rodak.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Spezia znalazła następcę Jakuba Kiwiora. Sprowadziła Polaka z Serie B

Spezia Calcio potwierdziła transfer Przemysława Wiśniewskiego, który występował w pierwszej części tego sezonu w barwach Venezii. Spezia zapłaciła za niego trzy mln euro, a defensor podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku. Wiśniewski został już zgłoszony do rozgrywek Serie A, co oznacza, że może zadebiutować w nowym zespole w piątek, 27 stycznia, gdy Spezia zagra z Bolonią.

Przemysław Wiśniewski trafił do Venezii przed startem sezonu 2022/23 po tym, jak wygasł jego kontrakt z Górnikiem Zabrze. Do tej pory Wiśniewski rozegrał 20 meczów dla włoskiego klubu. Występy Venezii pozostawiały jednak wiele do życzenia, ponieważ po 21 meczach zajmuje 18. miejsce z 20 punktami. Venezia traci trzy punkty do Benevento, które zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące utrzymanie w Serie B.

"Wiśniewski natychmiast stał się ważną postacią Venezii, rozgrywając dobrą pierwszą połowę sezonu i przyciągając uwagę wielu klubów dzięki imponującej sile fizycznej połączonej z doskonałym czytaniem gry" - napisała Spezia o Wiśniewskim. Polski obrońca zagra w nowym klubie z numerem 55. Głównym celem Spezii jest wywalczenie utrzymania w Serie A - obecnie zajmuje 15. miejsce z 18 punktami i ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.