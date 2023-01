Media: Były piłkarz Legii na ratunek klubowi Polaków. Ma pomóc utrzymać drużynę w Serie A

Ondrej Duda występował w Legii Warszawa w latach 2014-2016 i w tym czasie zdobył trzy mistrzostwa Polski oraz dwa krajowe puchary. Legia sprzedała Słowaka do Herthy Berlin za 4,2 mln euro i zapewniła sobie 10 proc. kwoty od kolejnego transferu z jego udziałem. Po krótkim wypożyczeniu do Norwich City w sezonie 19/20 Duda został sprzedany za 7 mln euro do FC Koeln. Legia ostatecznie na nim nie zarobiła, ponieważ taki zapis obowiązywał tylko w przypadku transferu poza Bundesligę. Teraz wiele wskazuje na to, że Duda zagra w kolejnej czołowej lidze europejskiej.

Były piłkarz Legii zagra w Serie A. Musi pomóc klubowi w walce o utrzymanie

Włoski dziennikarz Gianluca di Marzio informuje, że Ondrej Duda odchodzi z FC Koeln. Słowacki pomocnik przeniesie się do Hellasu Verona na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 2,5 mln euro. W przypadku wykupu Duda podpisze z Włochami umowę ważną do końca czerwca 2026 roku. Słowak prawdopodobnie zastąpi Serba Ivana Ilicia, który odchodzi za około 15 mln euro do Olympique'u Marsylia. Duda mógł trafić do Serie A już na początku 2022 roku, gdy pytały o niego Genoa oraz Sampdoria.

W ostatnich miesiącach niemieckie media wspominały o nie najlepszych relacjach pomiędzy Ondrejem Dudą a trenerem Steffenem Baumgartem. Słowacki pomocnik miał się sprzeczać z trenerem Kolonii podczas treningów, a dodatkowo przed końcem sezonu 21/22 został zawieszony przez klub. "Przekłada swoje interesy ponad dobro drużyny i na razie będzie trenował indywidualnie" - pisał portal express.de. Ostatecznie Duda został ułaskawiony i w tym sezonie strzelił dwa gole w osiemnastu meczach FC Koeln w Bundeslidze i Lidze Konferencji Europy.

Ondrej Duda trafia do klubu, który walczy o utrzymanie w Serie A. Hellas Verona zajmuje 18. miejsce z 12 punktami i traci pięć punktów do Sassuolo, zajmującego ostatnie miejsce gwarantujące utrzymanie. Piłkarzami Hellasu są Paweł Dawidowicz oraz Mateusz Praszelik. Dawidowicz strzelił jednego gola w dwunastu meczach i jest podstawowym piłkarzem Hellasu, natomiast Praszelik nie wystąpił w żadnym ligowym meczu.