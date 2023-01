Kolejny potężny cios w Juventus. UEFA szykuje drakońską karę. I to na lata

W związku z nieścisłościami w zeznaniach finansowych Juventus został ukarany odjęciem 15 punktów w ligowej tabeli. W latach 2019-2021 klub zgłosił 337 milionów euro strat, a rzeczywiście wynosiły 542 miliony euro. Zatajenie - pod kątem finansowego fair play - bada również UEFA. Z tego powodu klub z Turynu może mieć poważne kłopoty i wylecieć z europejskich pucharów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto selekcjonerem reprezentacji? "Chcemy się połechtać, że rozmawiamy z Gerardem"

Juventus zataił 200 milionów strat i może wylecieć z europejskich pucharów. UEFA prowadzi dochodzenie

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że UEFA prowadzi dochodzenie w sprawie Juventusu. Nie chodzi jednak tylko o zatajone zyski kapitałowe, a o kwestię wynagrodzeń dla piłkarzy. "To jest dla nich jeszcze bardziej niebezpiecznie" - czytamy. We wrześniu klub z Turynu zapłacił już do UEFA 3,5 miliona euro kary i rozliczył się za przekroczenie limitów płacowych dla 23 piłkarzy zgłoszonych do europejskich pucharów.

UEFA postanowiła jednak przyjrzeć się, czy nie została oszukana przez władze Juventusu i czy kary nie powinny być bardziej dotkliwe. Ewentualne zatajenie pensji zawodników, by zrealizować zasady finansowego fair play, mogłoby prowadzić do poważnych konsekwencji.

Poza 23 milionami euro kary Juventus mógłby zostać wykluczony z europejskich pucharów na dwa sezony. Kara miałby obowiązywać nie przez kolejne dwa lata, a od momentu, kiedy drużyna z Turynu uzyska pierwszą kwalifikację do pucharów. Jeśli zatajone wydatki przekroczyłyby 60 milionów euro, to zakaz mógłby zostać przedłużony nawet do sezonu 2026/27.

UEFA daje sobie czas na podjęcie decyzji do czerwca i bacznie obserwuje działania włoskich śledczych. Musi jednak jeszcze przetłumaczyć dokumenty na jeden oficjalnych języków federacji, wśród których nie ma włoskiego. Koniec sezonu to według UEFA odpowiedni czas na ewentualne działania. Wtedy wyjaśniłaby się sytuacja Juventusu w ligowej tabeli i ewentualna gra w pucharach.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Warto zaznaczyć, że po odjęciu 15 punktów Juventus zajmuje 10. miejsce w Serie A, ale do miejsca siódmego premiującego grę w Lidze Konferencji Europy, traci tylko sześć punktów.