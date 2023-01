Zaporowe oczekiwania finansowe gwiazdy Interu. Znalazł się klub, który jest w stanie je spełnić

Milan Skriniar przeniósł się do Interu Mediolan latem 2017 roku i szybko stał się ważnym elementem zespołu. Kibice nie wyobrażają sobie, że Słowak może opuścić zespół, ale wydaje się, że niedługo do tego dojdzie. Jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku i niewiele wskazuje na to, że zostanie przedłużony.

Wysokie oczekiwania finansowe Milana Skriniara. PSG jest w stanie im sprostać

Obrońca odrzucił ofertę Interu i zgłosiło się po niego PSG. Dziennik "L'Equipe" informował, że Milan Skriniar słownie porozumiał się z mistrzem Francji w sprawie transferu po zakończeniu sezonu. Media dodawały, że piłkarz może przenieść się do Paryża jeszcze w styczniu. Nieco inne informacje przekazał portal Foot Mercato. Zdaniem dziennikarzy Słowak ma na stole dwie oferty - jedną od Interu, a drugą od PSG.

Jak się okazuje, żadna z nich nie spełnia jego wygórowanych oczekiwań finansowych. Francuzi podają, że od obecnego pracodawcy chciałby otrzymać 15 milionów za podpis, a pięć milionów miałby zarabiać rocznie. Więcej oczekuje od ekipy z Ligue 1. Media przekazały, że od PSG żąda dziewięciu milionów euro rocznie netto i 25 milionów euro premii za podpisanie kontraktu.

Zdaniem francuskich dziennikarzy Skriniar nie porozumiał się jeszcze z żadną ze stron. Obecnie sytuacja pozostaje otwarta i zapewne prędko nie poznamy przyszłości słowackiego obrońcy. - Czy przyjdzie tej zimy? Nie mogę ci powiedzieć. Czy przejdzie latem? Również nie mogę ci powiedzieć. Działacze pracują - krótko skwitował doniesienia Christophe Galtier.

W bieżącym sezonie Skriniar rozegrał 26 meczów, w których zaliczył jedną asystę. Inter Mediolan po 18 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów. Do liderującego Napoli traci 10 punktów. Najbliższy mecz rozegra w poniedziałek o 20:45. Tego dnia zmierzy się z Empoli.

