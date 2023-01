Benedyczak z pierwszym golem od miesięcy. Pomoże mu w transferze do Serie A?

W sobotę o 14:00 Parma podejmowała na własnym stadionie Perugię w 21. kolejce Serie B. W wyjściowym składzie gospodarzy od pierwszych minut zagrał Adrian Benedyczak. Faworytem tego meczu była ekipa z Parmy, która miała przewagę już od początku meczu.

Adrian Benedyczak strzelił gola po raz pierwszy od listopada. Transfer do Serie A coraz bliżej?

Gospodarze nie musieli długo czekać na pierwszego gola. W 12. minucie Lautaro Valenti dośrodkował w pole karne, a do strzału głową wyskoczył Adrian Benedyczak. Polak mocno uderzył piłkę i skierował ją do siatki. Była to jego druga bramka w tym sezonie w Serie B, a łącznie trzecia (napastnik wpisał się na listę strzelców również w Pucharze Włoch). "Molto Benek" - napisał oficjalny profil Parmy.

W drugiej połowie meczu lekką przewagę miała Perugia i częściej utrzymywała się przy piłce. Nie przyniosło to jednak żadnych rezultatów, a drugiego gola strzeliła Parma. Tym razem piłkę do siatki w 60. minucie wpakował Franco Vazquez. Ostatecznie wynik do końca meczu już się nie zmienił i Parma pokonała Perugię 2:0.

Trafienie Benedyczaka może mu pomóc w transferze. Niedawno włoskie media poinformowały, że Polakiem interesuje się Sassuolo. Zdaniem dziennikarzy, ekipa z Serie A szuka wzmocnienia w ataku, ponieważ obecni napastnicy bardzo zawodzą. Innym argumentem przemawiającym za tym ruchem jest niska cena Benedyczka. Portal Transfermarkt wycenia go jedynie na 1,8 miliona euro.

Dzięki temu zwycięstwu Parma wskoczyła na siódme miejsce, które gwarantuje udział w barażach o Serie A. Do tej pory uzbierała 30 punktów. W następnej kolejce zmierzy się z Cosenzą. Ten mecz odbędzie się 28 stycznia o 14:00. Perugia z kolei zajmuje przedostatnie, 19. miejsce z dorobkiem 20 punktów. Do pozycji gwarantujących utrzymanie traci trzy punkty. Następny mecz również rozegra 28 stycznia o 14:00. Jej rywalem będzie Bari.

