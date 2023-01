Sprzedają Polaka i od razu kupują innego. Klub z Serie A wykłada 5 mln euro

"Przemysław Wiśniewski dziś poza kadrą meczową Venezii. Na początku tygodnia sprawa przenosin do Spezii powinna być dopięta. Zostały szczegóły. Transfer ok. 5 milionów euro" - napisał na Twitterze Tomasz Włodarczyk, dziennikarz "Meczyków".

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Vlahović może trafić do giganta. Juventus zarobi fortunę na hitowym transferze

Przemysław Wiśniewski to wychowanek Górnika Zabrza, który trafił do pierwszej drużyny w 2018 roku. W ciągu czterech lat rozegrał w niej 136 meczów. Latem jako wolny zawodnik trafił do Venezii, choć interesowała się nim też Legia Warszawa. 24-latek błyskawicznie się zaadaptował w nowej drużynie. Stoper rozegrał aż 20 meczów w Venezii. Niestety jego klub zawodzi. W poprzednim sezonie grał w Serie A, a teraz znajduje się w strefie spadkowej drugiej ligi.

Wiśniewski za Kiwiora

Transfer do Spezii byłby awansem sportowym, bo to 15. zespół Serie A. Trener Luca Gotti chętnie przyjmie nowego obrońcę, bo na dniach straci Jakuba Kiwiora. Reprezentant Polski ma podpisać z liderem Premier League umowę obowiązującą do końca czerwca 2028 roku. Spezia zarobi około 30 milionów euro.

Kiwior trafił do Spezii w sierpniu 2021 roku ze słowackiej Ziliny. Łącznie zagrał w 43 meczach Spezii we wszystkich rozgrywkach, przyczyniając się do ośmiu czystych kont.

Niesamowita decyzja sądu. Juventus z drakońską karą. Koniec marzeń o tytule

Afera w Serie A

Włoskie media żyją jednak czym innym. W piątkowy wieczór, całą europejską piłką wstrząsnęła decyzja włoskiego sądu o przyznaniu Juventusowi aż 15 punktów kary za nieścisłości w raportach finansowych.i tzw. kreatywną księgowość. To sprawiło, że Juve spadło na 10. miejsce w lidze.