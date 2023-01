Transfer Kiwiora pomoże polskiemu klubowi. Ogromna kwota

Jakub Kiwior jest o krok od zmiany klubu. W piątek portal Meczyki.pl poinformował, że obrońca przeniesie się do Arsenalu. Polak ma kosztować około 25 milionów euro i podpisać kontrakt do 2028 roku. Już w weekend przejdzie testy medyczne w Londynie. Doniesienia te szybko potwierdził także Fabrizio Romano, publikując słynne "here we go".

Polski klub zarobi na Kiwiorze

Tym samym Kiwior stanie się najdroższym piłkarzem, który został sprzedany przez Spezię. Polak pobije rekord Davida Okereke. Nigeryjczyk w sezonie 2019/2020 odszedł z tego zespołu za nieco ponad osiem milionów euro. Spezia nie będzie jednak jedynym klubem, który zarobi na transferze Kiwiora. W przeszłości piłkarz szkolił się przez cztery lata (w wieku 12-16 lat) w APN SMS-ie Tychy i w związku z tym ten zespół powinien otrzymać sporą sumę pieniędzy. Jak podaje "Przegląd Sportowy", mowa o około milionie złotych w ramach "solidarity contribution", czyli przepisu wprowadzonego przez FIFA, który ma na celu wynagrodzić kluby za wyszkolenie młodych piłkarzy. Wcześniej za transfer Kiwiora do MSK Żyliny, klub z Tychów otrzymał 40 tysięcy złotych.

Prezes APN SMS Tychy Marcin Kuśmierz zapowiedział, że pieniądze uzyskane z transferu Kiwiora pomogą w rozwoju klubu. - Przyda się nam na rozwój infrastruktury, mamy w planie budowę boiska koło szkoły, kupimy też trochę innych rzeczy do szkoły. Na pewno pieniądze zostaną dobrze wykorzystane, dla młodzieży - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jakub Kiwior w 2016 roku przeniósł się z APN SMS Tychy do Anderlechtu. W Belgii spędził łącznie trzy lata, po czym przeniósł się na Słowację, gdzie występował w drużynie Podbrezova i MSK Żylinie. W 2021 roku został piłkarzem Spezii. W barwach włoskiego klubu rozegrał łącznie 43 mecze.

APN SMS Tychy powstał w 2011 roku z połączenia czterech innych klubów. Od tego czasu akademia wyszkoliła wielu piłkarzy, którzy przebili się do I ligi i ekstraklasy. Mowa między innymi o Wojciechu Szumilasie z Zagłębia Sosnowiec i Bartoszu Mrozku ze Stali Mielec.

