Vlahović może trafić do giganta. Juventus zarobi fortunę na hitowym transferze

Dusan Vlahović do Juventusu trafił w styczniu 2022 roku za 82 mln euro. W klubie z Turynu rozegrał do tej pory 36 meczów, w których zdobył 16 goli i zaliczył cztery asysty. Jego karierę wyhamowała kontuzja mięśnia przywodziciela, z którą Serb zmaga się w tym sezonie. Z krótką przerwą na mundial, pauzuje od października. 22-latek wzbudza zainteresowanie europejskich klubów. Jego kontrakt z Juventusem obowiązuje do czerwca 2026 roku, ale niewykluczone, że już niedługo zmieni otoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Prawie 9 kilogramów prestiżu. Tak wygląda nagroda za TCS

Vlahović zdeterminowany, by opuścić Juventus. Zaoferował usługi Realowi Madryt

Jak donoszą zagraniczne media, Vlahović nie jest zadowolony z atmosfery panującej w klubie i chciałby odejść. Już kilka tygodni temu jego agent, Darko Ristić, donosił, że do transferu może dojść w styczniu 2023 roku. O napastnika pytały przede wszystkim kluby z Premier League, ale wydaje się, że Serb nie jest zainteresowany wyjazdem na Wyspy Brytyjskie.

Transferowe domino ruszyło. Spezia już znalazła następcę Kiwiora? Kolejny Polak

Jak przekazał hiszpański portal Fichajes, Vlahović chciałby dołączyć do Realu Madryt. Piłkarz miał nawet zaproponować swoje usługi temu klubowi. W ostatnich tygodniach mistrzowie Hiszpanii przechodzą kryzys. Dodatkowo w czerwcu kończy się kontrakt Karima Benzemy i nie wiadomo, czy Francuz zdecyduje się kontynuować współpracę z klubem z Madrytu.

Real chce, by następcą 34-latka został ktoś z dwójki Kylian Mbappe - Erling Haaland, ale sprowadzenie tych napastników będzie trudne, a może nawet niemożliwe w letnim oknie transferowym. Jak przekonują hiszpańscy dziennikarze, w tej sytuacji Real może zdecydować się na pozyskanie Vlahovicia.

Co więcej, Real już latem 2022 roku próbował sprowadzić Serba. Wtedy jednak transfer piłkarza Juventusu nie był priorytetem - wszystkie siły skupiono na Mbappe. Tego lata to Vlahović może być numerem jeden na liście życzeń Realu.

Włoski dziennik "Corriere dello Sport" przekazał, że na sprzedaż zawodnika zgodę wyraził nawet Juventus. Klub z Serie A wycenił Vlahovicia na co najmniej 90 mln euro. Z kolei "La Repubblica" donosi, że Włosi rozpoczną negocjacje od 110 mln euro.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Media: Sensacyjny transfer Kiwiora do giganta Premier League. "Rozmowy na finiszu"

Ta kwota może ostatecznie zaważyć na zainteresowaniu Realu Madryt. Nawet jeśli mistrzowie Hiszpanii zrezygnują z transferu Vlahovicia, to ten i tak może zmienić otoczenie. Zainteresowanie usługami piłkarza wyraziły Arsenal, FC Barcelona oraz Bayern Monachium. Trener angielskiej drużyny, Mikel Arteta chciałby wzmocnić formację ofensywną i znaleźć zastępcę dla kontuzjowanego Gabriela Jesusa. Z kolei klub z Katalonii poszukuje wsparcia dla Roberta Lewandowskiego. Podobnie sytuacja wygląda w Bayernie. Bawarczykom wciąż brakuje klasowego napastnika i w przypadku niepowodzenia w sprowadzeniu Harry'ego Kane'a, właśnie Vlahović miałby stać się celem numer jeden władz klubu.