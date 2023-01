Media: Sensacyjny transfer Jakuba Kiwiora do giganta Premier League. "Rozmowy na finiszu"

Włoskie media od kilkunastu tygodni zachwycają się występami Jakuba Kiwiora w Spezii. Wiele wskazuje, że to będzie jego ostatni sezon w klubie z Ligurii, a dziennikarze wieszczą mu transfer do wielkiego klubu. - Kiwior jest przeznaczony do gry w drużynie z najwyżej półki. To autentyczny klejnot. Klub ma nadzieję, że wiele drużyn latem zaoferuje za niego ponad 20 mln euro, aby sprzedać go z dużym zyskiem - stwierdził Federico Gennarelli z "Corriere dello Sport".

Lista klubów, które były lub są zainteresowane Kiwiorem jest dość długa. I są wśród nich giganci. Od długiego czasu mówi się o transferze Kiwiora, ale na razie Spezia odrzuca wszelkie oferty. Według Orazio Accomando, dziennikarza włoskiej platformy streamingowej DAZN, Spezia oczekuje aż 30 milionów euro za reprezentanta Polski.

Nowe informacje w tej sprawie podał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. Według niego Spezia prowadzi "bardzo zaawansowane" rozmowy z Arsenalem, które mają już być "na finiszu". Polak ma kosztować ponad 20 milionów euro. Kiwior ma dostać kontrakt na 5,5 roku. To byłby wielki hit. Arsenal w aktualnym sezonie znajduje się w rewelacyjnej formie i idzie po pierwsze od wielu lat mistrzostwo Anglii. Jest liderem Premier League.

Taką informację podali również znani włoscy dziennikarze: Fabrizio Romano i Gianluca Di Marzio. Obaj donoszą, że opłata za transfer to ponad 20 milionów euro (według Di Marzio 25 milionów). Kiwior ma w weekend wylecieć nawet do Londynu.

Jakub Kiwior trafił do Spezii w sierpniu 2021 roku za 2,2 mln euro ze słowackiej Ziliny. Od tej pory Polak zagrał 42 mecze, w których Spezia zachowała osiem czystych kont. Kiwior grał w poprzednim sezonie głównie jako defensywny pomocnik, a w obecnych rozgrywkach pełni rolę jednego z trzech środkowych obrońców. Kontrakt Kiwiora ze Spezią jest ważny do końca czerwca 2025 roku.

Spezia wyceniła Jakuba Kiwiora. Chcą rozbić bank i pobić rekord