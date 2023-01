Włosi zachwyceni Polakiem. To będzie następca Szczęsnego? "Koci refleks"

Wojciech Szczęsny to pewny punkt Juventusu już od ponad pięciu lat. Kontrakt Polaka wygasa jednak latem 2024 roku i niewiele wskazuje, że zostanie przedłużony. Bramkarz wielokrotnie powtarzał w wywiadach, że zakończy karierę w najmniej spodziewanym momencie. Dodatkowo oświadczył, że mistrzostwa w Katarze były jego ostatnim mundialem w karierze. Ale nawet jeśli Szczęsny odejdzie z Juventusu, to być może turyńczycy nadal będą mieli w kadrze polskiego bramkarza.

We wrześniu 2022 roku do akademii Juventusu trafił 16-letni Radosław Żelezny, wychowanek FC Wrocław Academy. Nie trzeba przekonywać, że to utalentowany bramkarz, bo wcześniej dostrzegli go już skauci lizbońskiego Sportingu czy Paris Saint Germain. Ale Żelezny wybrał Juventus. Włoskie media już na dzień dobry określiły go mianem "Baby Szczęsny". Teraz znowu zrobiło się o nim głośno. Żeleznemu miejsce w gazecie poświęcił dziennik "Tuttosport".

- "Nie przestawaj marzyć, by nauczyć się latać". Ta sentencja sprawdza się w futbolu i w życiu. Lot, o którym mowa, należy do Radka Żeleznego, bramkarza Juve U-17. Jest w Turynie od pół roku, ale już pokazuje swoje walory. Żelezny podąża śladami Szczęsnego. W Polsce rozgrywki Serie A są bardzo popularne. Kto wie, ilu młodych chłopców marzy o tym, by kiedyś naśladować swojego rodaka. Zbyt wiele jest tych dzieci, aby je zliczyć. Ale bez wątpienia należy do nich chłopak z 2006 roku. Żelezny ma imponującą posturę fizyczną. Mierzy 191 centymetrów, a w dodatku ma koci refleks - czytamy w artykule.

Polak został powołany na mecz młodzieżowego Pucharu Włoch przeciwko Foggi.

Juventus wciąż nie może wrócić na właściwie tory

A co słychać u seniorów Juve? Turyński klub źle rozpoczął sezon, zanotował wiele wpadek. Grał na tyle słabo, że nawet nie awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Massimiliano Allegri prawdopodobnie zachował posadę głównie dlatego, że klub - w obliczu oskarżeń o "kreatywną księgowość" - nie był w stanie zwolnić trenera i później płacić mu spore odszkodowanie. I kiedy wydawało się, że będzie coraz gorzej, to Juventus zaczął regularnie zdobywać punkty. Zanotował aż osiem wygranych ligowych z rzędu. I w żadnym z tych meczów nie stracił gola.

Wydawało się, że "Stara Dama" realnie zagrozi Napoli w wyścigu o scudetto. Jednak w bezpośrednim meczu na stadionie im. Diego Maradony, Juventus został rozgromiony 1:5. Na domiar złego Juventus nie wyszedł z grupy Ligi Mistrzów. W tabeli Serie A zajmuje trzecie miejsce.