Spezia wyceniła Jakuba Kiwiora. Chcą rozbić bank i pobić rekord

Włoskie media od kilkunastu tygodni zachwycają się występami Jakuba Kiwiora w Spezii. Wiele wskazuje, że to będzie jego ostatni sezon w klubie z Ligurii, a dziennikarze wieszczą mu transfer do wielkiego klubu. - Kiwior jest przeznaczony do gry w drużynie z najwyżej półki. To autentyczny klejnot. Klub ma nadzieję, że wiele drużyn latem zaoferuje za niego ponad 20 mln euro, aby sprzedać go z dużym zyskiem - stwierdził Federico Gennarelli z "Corriere dello Sport".

Spezia wyceniła Jakuba Kiwiora. 22 mln euro proponowane przez BVB to stanowczo za mało

Orazio Accomando, dziennikarz włoskiej platformy streamingowej DAZN, poinformował o sytuacji klubowej Jakuba Kiwiora. Wiele wskazuje na to, że polski obrońca pozostanie w Spezii Calcio do końca sezonu i nie zmieni pracodawcy w trakcie trwającego okna transferowego. Znamy też cenę wywoławczą dla Kiwiora - Spezia liczy na to, że uzyska za niego co najmniej 30 mln euro. To by oznaczało, że Polak zostałby najdrożej oddanym zawodnikiem w historii klubu z Ligurii - Obecnie ten rekord należy do Davida Okereke (obecnie Cremonese), który przed sezonem 19/20 odszedł do Club Brugge za 8,16 mln euro.

Kiwior zostałby też czwartym najdroższym polskim piłkarzem w historii. Więcej zapłacono tylko za Roberta Lewandowskiego (45 mln euro do Barcelony), Krzysztofa Piątka (35 mln do Milanu) oraz Arkadiusza Milika (32 do Napoli). O Jakuba Kiwiora pytają takie kluby, jak Juventus, Milan, Napoli, Borussia Dortmund czy RB Lipsk. Wysłannicy Juventusu oglądali polskiego obrońcę z trybun przy okazji meczu Spezii z Atalantą Bergamo (2:2). Z kolei BVB zaproponowała 22 mln euro za Kiwiora, ale Spezia nie przyjęła tej oferty.

Jakub Kiwior trafił do Spezii w sierpniu 2021 roku za 2,2 mln euro ze słowackiej Ziliny. Od tej pory Polak zagrał 42 mecze, w których Spezia zachowała osiem czystych kont. Kiwior grał w poprzednim sezonie głównie jako defensywny pomocnik, a w obecnych rozgrywkach pełni rolę jednego z trzech środkowych obrońców. Kontrakt Kiwiora ze Spezią jest ważny do końca czerwca 2025 roku.