Wielkie wietrzenie szatni w Juventusie. Jest lista nazwisk piłkarzy do wzięcia

Juventus słabo wszedł w sezon 2022/23, ale powoli stabilizuje formę i wraca do walki o najwyższe miejsca w ligowej tabeli. Trener Massimiliano Allegri zmagał się z wieloma kontuzjami czołowych zawodników, ale ci zaczynają wracać do składu. Wielu graczy nie potrafi jednak znaleźć formy, co może prowadzić do ich odejścia z klubu. Media informują, że powstała lista transferowa, na której znalazło się pięciu piłkarzy, a to nie koniec.

Juventus stworzył listę transferową. Pięciu piłkarzy na liście transferowej, dwaj kolejni też mogą odejść

Trener Massimiliano Allegri jeszcze w zimie planuje sprowadzić piłkarza na pozycję skrzydłowego, ale nie ma zamiaru nikogo sprzedawać. Jak informuje "La Gazetta dello Sport" odejścia z klubu będą możliwe dopiero w lecie i władze klubu już przygotowały listę niepotrzebnych zawodników.

Znalazło się na niej dwóch wieloletnich piłkarzy klubu z Piemontu. Są nimi Alex Sandro i Juan Cuadrado, którzy do Turynu przyszli w 2015 roku. Klub uznał, że 31-letni Sandro i 34-letni Cuadrado są za starzy, aby zostać na kolejny sezon, i mieliby ustąpić miejsca młodszym zawodnikom.

Do zmian ma dojść również w środku pola. Pierwszym, który miałby upuścić Juventus jest 24-letni Weston McKennie. Amerykanin rozegrał w tym sezonie 19 spotkań, ale Allegri podobno nie jest zadowolony z jego postawy. Podobnie wygląda sytuacja Adriena Rabiota, który również zagrał 19 meczów i w większości z nich był zawodnikiem pierwszego składu. Trzecim pomocnikiem na wylocie miałby być Leandro Paredes. Argentyńczyk jest wypożyczony z PSG, ale turyńczycy nie mają zamiaru wykupić go z Paryża.

Dziennik donosi, że władze Juventusu zdecydują się także na sprzedaż innych zawodników. Wśród nich wymienia się przede wszystkim Mattię de Sciglio oraz Daniele Ruganiego. Ich sprzedaż byłaby zaskakująca. Pierwszy niedawno przedłużył kontrakt do 2025 roku, a ofertę wypożyczenia drugiego do Sampdorii odrzucił trener Allegri.

Juventus zajmuje trzecie miejsce w tabeli ligowej Serie A. Po 18 meczach ma na koncie 37 punktów, czyli 11 mniej niż pierwsze Napoli. Drużyna Massimiliano Allegriego odpadła z Ligi Mistrzów i na wiosnę powalczy z FC Nantes o awans do 1/8 finału Ligi Europy.