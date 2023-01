Stało się. Bereszyński debiutuje w Napoli. Polak w pierwszym składzie

Bartosz Bereszyński tej zimy stał się bohaterem transferu do Napoli. Obrońca został wypożyczony z Sampdorii do Napoli z opcją pierwokupu przez lidera Serie A. Transakcja została zatwierdzona 7 stycznia. Dzisiaj, 10 dni po dołączeniu do klubu, Bereszyński zadebiutuje w nowych barwach.

Oficjalnie! Bartosz Bereszyński debiutuje w Napoli

We wtorek 17 stycznia o 21:00 Napoli zmierzy się w ramach 1/8 finału Pucharu Włoch z Cremonese. Będzie to wyjątkowy mecz dla Bartosza Bereszyńskiego, który znalazł się w wyjściowym składzie na to spotkanie. 30-latek zadebiutuje w barwach Napoli.

Drugi z Polaków Piotr Zieliński rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych. Niewykluczone jednak, że pojawi się na placu gry w późniejszej części meczu.

Skład Napoli na mecz z Cremonese: Meret, Bereszyński, Jesus, Ostigard, Olivera, Ndombele, Gaetano, Elmas, Raspadori, Zerbin, Simeone

Rezerwowi: Marfella, Sirigu, Di Lorenzo, Mario Rui, Minjae, Rrahmani, Zebadka, Anguissa, Lobotka, Zieliński, Osimhen, Politano

Napoli dopiero rozpoczyna rywalizację w tegorocznej edycji Pucharu Włoch. Z kolei dla Cremonese będzie to już trzecie spotkanie w tych rozgrywkach. Wcześniej piłkarze tej drużyny wyeliminowali Ternanę (3:2) oraz Modenę (4:2). Rywalem zwycięzcy dzisiejszego meczu 1/8 finału w ćwierćfinale będzie AS Roma. Oprócz Romy pewne gry w ćwierćfinale są także Inter, Fiorentina oraz Torino.

Początek meczu Napoli - Cremonese o 21:00.