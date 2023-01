Kolejny Polak blisko transferu do Serie A. Wielka szansa

Adrian Benedyczak przeniósł się do Parmy latem 2021 roku. W pierwszym sezonie rozegrał 31 meczów, w których strzelił sześć goli. W bieżących rozgrywkach jego sytuacja wygląda już niestety inaczej. Napastnik tylko dwa razy wpisał się na listę strzelców. Mimo spadku formy może zmienić klub jeszcze zimą.

Serie A: Adrian Benedyczak może trafić do Sassuolo

Jak przekazała "La Gazzetta dello Sport", Benedyczakiem interesuje się Sassuolo. Zdaniem dziennikarzy, ekipa z Serie A szuka wzmocnienia w ataku, ponieważ obecni napastnicy bardzo zawodzą. W połowie sezonu Domenico Berardi i Andrea Pinamonti mają tylko po trzy gole na koncie. Ponadto ten drugi od początku stycznia leczy kontuzję mięśniową. Jak informują media, Sassuolo chciałoby ściągnąć Benedyczaka, ponieważ nie kosztowałby zbyt dużo. Portal Transfermarkt wycenia go jedynie na 1,8 miliona euro.

W Sassuolo zawodzą nie tylko napastnicy, ale i cała drużyna. Zespół prowadzony przez Alessio Dionisiego nie wygrał od siedmiu spotkań i w związku z tym spadł na 17. miejsce. Do tej pory uzbierał 16 punktów, a nad strefą spadkową ma zaledwie siedem punktów przewagi. Powodem tak słabej dyspozycji klubu jest również fakt, że latem opuściło go kilku bardzo ważnych zawodników takich jak między innymi Giacomo Raspadori. Obecnie nie wiadomo nic na temat szczegółów transferu Benedyczaka i nie jest pewne, że Parma zgodzi się sprzedać 22-latka jeszcze podczas zimowego okienka.

Parma po 20 meczach ma na koncie 27 punktów i zajmuje dziewiątą pozycję w tabeli Serie B. Do miejsc gwarantujących udział w play-offach o awans do Serie A traci jeden punkt. W następnej kolejce zmierzy się z Perugią. To spotkanie odbędzie się w sobotę o 14:00.

Adrian Benedyczak nie zadebiutował jeszcze w dorosłej reprezentacji Polski, ale ma za sobą 11 meczów w zespole U-21. Strzelił w nich osiem goli.

