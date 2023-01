Zieliński pod ścianą. Dostał ultimatum od prezesa Napoli

SSC Napoli zdeklasowało Juventus w hicie 18. kolejki Serie A, pokonując rywala aż 5:1 po dwóch golach Victora Osimhena oraz trafieniach ze strony Chwiczy Kwaracchelii, Amira Rrahmaniego oraz Eljifa Elmasa. Piotr Zieliński zakończył mecz bez gola i asysty, a boisko opuścił w 79. minucie. Pomimo że Polak jest jednym z liderów zespołu, jego przyszłość wcale nie jest taka pewna.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Piotr Zieliński przed trudnym wyborem

Winne są temu nowe zasady panujące w drużynie, której właścicielem jest Aurelio De Laurentiis. Wprowadzone zostały one po pandemii Covid-19, by utrzymać zdrową politykę finansową zespołu. Zgodnie z nimi maksymalna pensja, jaką może zarabiać piłkarz, wynosi 4 mln euro rocznie (netto), a pułap wydatków na wynagrodzenia dla całej drużyny nie może przekroczyć 80 mln rocznie. Obecna umowa Piotra Zielińskiego kończy się 30 czerwca 2024 roku i jeśli pomocnik będzie chciał pozostać w klubie na dłużej, będzie musiał pogodzić się z obniżką pensji. Jego aktualna wypłata wynosi ok. 6,5 mln euro brutto, czyli nieco więcej niż 4 mln euro netto.

Jak informuje "II Mattino", jeżeli Polak nie zgodziłby się na dostosowanie do nowych warunków przedłużenia kontraktu, zostałby sprzedany. Podobnie ma się sprawa ze skrzydłowym Hirvingiem Lozano. Obaj podpisali umowy w 2020 roku i teraz ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Rozmowy mają być prowadzone po zakończeniu obecnego sezonu.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Od jakiegoś czasu mówi się, że Piotr Zieliński i tak jest blisko odejścia z Napoli. 28-latek ma być ponownie kuszony przez Liverpool, o czym poinformował włoski dziennikarz Rudy Galetti. Jak podają media, Polak ma klauzulę odstępnego w wysokości 95 milionów funtów. Niedawno "La Gazzetta dello Sport" pisała również, że Zielińskim interesuje się jeszcze jeden gigant z problemami w środku pola. Mowa o Juventusie. Taki ruch z pewnością rozwścieczyłby jednak fanów Napoli. Wie coś o tym Gonzalo Higuain, który zamienił Napoli na Juventus i stał się wrogiem numer jeden.

Piotr Zieliński zagrał 24 mecze dla Napoli w tym sezonie, w których zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst. Więcej asyst od Zielińskiego w Napoli ma tylko Gruzin Chwicza Kwaracchelia, który w 20 meczach asystował aż 13-krotnie.