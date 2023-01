Piątek z asystą w Serie A. Zrobił to idealnie. A potem katastrofa [WIDEO]

Zobacz wideo Zakopane upada. Szokujące ceny, stragan na straganie

Krzysztof Piątek znalazł się w wyjściowym składzie Salernitany na wyjazdowe spotkanie przeciwko Atalancie. Polak zagrał u boku Boulaye Dia i to właśnie ten duet dał wyrównanie gościom w 10. minucie. Długie podanie na duet napastników zagrał golkiper Salernitany, Guillermo Ochoa, Piątek zgrał piłkę głową na tyle dobrze, że minęła ona obrońcę i wyprowadziła Senegalczyka w pole karne rywala. Dia pokonał Musso i na tablicy wyników było już 1:1.

REKLAMA

Asysta pomoże w wywalczeniu pewnego miejsca w XI?

W piątej minucie Atalancie prowadzenie dał Jeremy Boga. Salernitana nie mogła cieszyć się zbyt długo z korzystnego rezultatu, jakim byłby remis na terenie faworyzowanego przeciwnika, gdyż dziewięć minut później rzut karny pewnie na bramkę zamienił Ademola Lookman, napastnik ekipy Gasperiniego.

Następnie piąta ekipa Serie A strzeliła jeszcze trzy gole i do przerwy prowadziła aż 5:1. W drugich 45. minutach nie spuściła z tonu i zdobyła kolejne bramki - ponownie za sprawą m.in. Lookman. W sumie po stronie gospodarzy było ich aż 8. Salernitana, oprócz gola Dii, przy którym asystował Piątek, trafiła raz, a autorem gola był Nicolussi Caviglia. Porażka 2:8 jeszcze bardziej pogrąża ekipę Polaka, która nie wygrała już od kilku miesięcy.

Dla Krzysztofa Piątka, który do Salernitany trafił na początku tego sezonu w celu odbudowania swojej kariery, to druga asysta na włoskich boiskach w tym sezonie. Dorzucił do tego również trzy gole. 27-letni Polak nie ma pewnego miejsca w składzie, choć w dwóch z ostatnich trzech meczów pojawiał się na boisku z ławki już na początku drugiej połowy. Być może pozytywny impuls, jakim jest współpraca z Dią, która zaowocowała asystą, pomoże Piątkowi jeszcze częściej pojawiać się w wyjściowym składzie.

Juventus planuje "zemstę" na Napoli. Chce zabrać im sprzed nosa reprezentanta Polski

Salernitana w tabeli Serie A po 18. kolejkach zajmuje dopiero 15. lokatę. Ostatnie zwycięstwo drużyna polskiego napastnika zanotowała jeszcze przed mundialem, 30 października ubiegłego roku, ale mimo to ma bezpieczną, dziewięciopunktową, przewagę nad strefą spadkową. Piątek jest wypożyczony do końca sezonu.