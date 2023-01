Włosi ocenili grę Piotra Zielińskiego. Napisali tak, że jaśniej się nie da

Napoli zdeklasowało Juventus w hicie 18. kolejki Serie A, pokonując rywala aż 5:1 po dwóch golach Victora Osimhena oraz trafieniach ze strony Chwiczy Kwaracchelii, Amira Rrahmaniego oraz Eljifa Elmasa. Piotr Zieliński zakończył mecz bez gola lub asysty i zszedł z boiska w 79. minucie. Wtedy w jego miejsce wszedł Tanguy Ndombele. Dzięki tej wygranej przewaga Napoli nad trzecim Juventusem wzrosła do dziesięciu punktów.

"Jego obecność powodowała, że Juventus miał kłopoty". Zieliński oceniony przez Włochów po hicie

Włoskie media zgodnie zwróciły uwagę na to, że Piotr Zieliński nie był głównym aktorem widowiska na Stadio Diego Armando Maradona. Mimo że Polak otrzymywał jedne z najniższych ocen spośród piłkarzy Napoli (najniższa to 6 w skali 1-10), to należycie spełniał swoje zadania na boisku. "Był najmniej widoczny w dobrej pierwszej połowie Napoli. Bardzo ostrożnie starał się sprawić kłopoty Juventusowi. Jego forma rosła w drugiej połowie, gdy inicjował kilka groźnych akcji" - pisze Eurosport.

Zieliński głównie rywalizował w trakcie spotkania z Manuelem Locatellim i Westonem McKennie. "Czuł się trochę skontrowany na początku, ale potem dał się ponieść entuzjazmowi kolegów z drużyny. Z upływem minut grał coraz lepiej" - czytamy w artykule leggo.it. "Ciężko pracował dla zespołu i dobrze poruszał się po wszystkich przestrzeniach, sprawiając kłopoty obronie rywala" - argumentuje calcionapoli1926.it. "Poświęcił się w grze bez posiadania piłki. Starał się przyspieszać podania, a gdy Napoli przejęło inicjatywę, to zaczął posyłać długie piłki" - pisze tuttonapoli.net.

Zdaniem włoskich dziennikarzy Piotr Zieliński był w cieniu m.in. Victora Osimhena czy Chwiczy Kwaracchelii. "Próbował strzałów na bramkę, ale bohaterami byli inni jego koledzy. Gdy dotykał piłki, to grał z gracją. Nie gardził też cofaniem się do obrońców, gdy trzeba było wybić piłkę" - uważa calcionapoli24.it. "Może Zieliński nie robił wielkiej krzywdy, grając między liniami, ale jego obecność powodowała, że obrona i środek pola Juventusu miały kłopoty" - czytamy w ocenach na Goal.com.

Piotr Zieliński zagrał 24 mecze dla Napoli w tym sezonie, w których zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst. Więcej asyst od Zielińskiego w Napoli ma tylko Gruzin Chwicza Kwaracchelia, który w 20 meczach asystował aż 13-krotnie. Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli jest ważny do końca czerwca 2024 roku.