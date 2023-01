Włosi wypunktowali Milika po klęsce Juventusu. "To mało"

"Kibice Napoli nienawidzą Juventusu i wie coś o tym Gonzalo Higuain, który kilka lat temu zamienił Neapol na Turyn. Arkadiusz Milik okrężną drogą poszedł jego śladami" - pisał Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl przed hitem Napoli - Juventus, przywołując głosy z Włoch nt. występu Arkadiusza Milika przeciwko byłej drużynie. Milik zanotował asystę przy golu Angela di Marii w 42. minucie, ale mimo to Juventus przegrał aż 1:5 z Napoli. Polski napastnik zakończył występ w 56. minucie.

Włosi w rozkroku w ocenach Arkadiusza Milika. Padło też porównanie do Gonzalo Higuaina

Włoskie media miały dosyć spory rozstrzał w ocenie Arkadiusza Milika za występ przeciwko Napoli. W niektórych artykułach padły porównania do debiutu Gonzalo Higuaina przeciwko Napoli, do którego doszło 29 października 2016 roku - wtedy Juventus wygrał 2:1, a Higuain strzelił decydującego gola. "Nie miał w sobie tego jadu, z jakim Higuain po raz pierwszy grał ze swoją byłą drużyną. Asysta przy golu Di Marii nie daje mu rozgrzeszenia po takim meczu" - uważa "La Gazzetta dello Sport".

Wielu tamtejszych dziennikarzy zwróciło uwagę na to, jak Arkadiusz Milik został przywitany przez kibiców Napoli na Stadio Diego Armando Maradona. "Został wybuczany na swoim starym stadionie, próbował się ratować asystą, ale to było za mało" - uważa portal goal.it. "Jego powrót do Neapolu składał się z wielu niezgrabnych zagrań i asysty do Di Marii. To mało, ale w Juventusie byli dużo gorsi" - twierdzi "Corriere della Sera", przyznając mu ocenę 5 w skali 1-10.

Włosi byli zgodni - poza asystą do Angela di Marii najlepszą szansą dla Arkadiusza Milika było uderzenie głową w pierwszej połowie, finalnie niecelne. "To był dla niego skomplikowany mecz, sam próbował nieść ofensywę" - zauważa tuttomercatoweb.com. "Asysta to pół punktu ekstra do oceny, choć jakie to ma znaczenie po meczu? Zero" - uważa ilbianconero.com. "Starał się pokazywać do gry, ale jeśli piłki nie trafiają do niego, to trudno jest wywrzeć wpływ na grę. Był bezbarwny, ale wypadł lepiej od kilku kolegów" - pisze sport.virgilio.com.

Po porażce z Napoli bilans Arkadiusza Milika w tym sezonie w Juventusie wynosi siedem goli i jedna asysta w 20 meczach. Wiele wskazuje na to, że Milik zostanie wykupiony przez Juventus - kwota transferu ma wynieść siedem mln euro i dwa mln euro w bonusach, o czym poinformował Gianluca Di Marzio.