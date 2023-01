Roma wygrała, a Mourinho po meczu wypalił: To najgorsze rozgrywki w Europie

W czwartek AS Roma zmierzyła się z Genoą w 1/8 finału pucharu Włoch. Ekipa prowadzona przez Jose Mourinho była zdecydowanym faworytem tego meczu, ale miała problemy ze skutecznością. Ostatecznie zdołała wygrać tylko 1:0, a decydującego gola strzelił Paulo Dybala w 64. minucie.

Jose Mourinho nazwał Puchar Włoch najgorszym turniejem w Europie

Po zakończeniu meczu głos zabrał Jose Mourinho. Portugalski trener powiedział o szansach AS Romy na sięgnięcie po puchar Włoch. Szkoleniowiec skrytykował również format tych rozgrywek. Przed minionym sezonem został on zmieniony i biorą w nim udział jedynie zespoły z Serie A i Serie B oraz cztery kluby z Serie C. W odróżnieniu od innych krajów, drużyny z niższych lig nie grają w tych rozgrywkach.

- Przede wszystkim powiem, że chciałbym wygrać te rozgrywki, ale myślę, że to najgorszy puchar w Europie. Mniejsze drużyny się w nim nie liczą. Graliśmy przeciwko drużynie Serie B z pełnym stadionem. Gdzie jest piękno pucharu Włoch? Fajnie byłoby zagrać na boisku ekip z Serie B lub Serie C. Torino wyeliminowało Milan. Pokonali mistrza Włoch na własnym stadionie i w kolejnym meczu ponownie zagrają na wyjeździe. Nie rozumiem tego formatu - powiedział Mourinho.

- Moi piłkarze zawsze dają z siebie maksimum i za to bardzo ich szanuję. W zeszłym roku zajęliśmy szóste miejsce. Czy chcę wygrać puchar Włoch? Nie powiem, że chcę, ponieważ wszyscy tego chcą. Następne spotkanie gramy na własnym stadionie i spróbujemy je wygrać. Dla takich drużyn jak nasza, granie w trzech różnych rozgrywkach jest jednak bardzo trudne - dodał.

W ćwierćfinale pucharu Włoch AS Roma zmierzy się z Napoli lub Cremonese. Starcie tych dwóch drużyn zaplanowane jest na 17 stycznia o godzinie 21:00.

