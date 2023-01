Dni Szczęsnego policzone? Już znaleźli jego następcę

Wojciech Szczęsny jest zawodnikiem Juventusu od 2017 roku. W pierwszym sezonie, gdy dopiero szykowano go do zajęcia miejsca po Gianluigim Buffonie, głównie siedział na ławce rezerwowych. W kolejnym został podstawowym bramkarzem, którym jest nieprzerwanie do dziś.

REKLAMA

Zobacz wideo Żona Wojciecha Szczęsnego: Zdarzyło nam się coś pięknego. Zapisaliśmy się w historii

Juventus rozgląda się za następcą Wojciecha Szczęsnego. Ma nim zostać David de Gea

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia dotyczące możliwego odejścia Polaka, wśród zainteresowanych klubów wymieniono m.in. Valencię. Jako że jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2024 r., to turyńczycy mają ostatnią okazję, aby sprzedać go za duże pieniądze. Za takim rozwiązaniem przemawia także wiek zawodnika, za kilka miesięcy skończy on 33 lata.

Jak informuje portal Todofichajes, Juventus chce skorzystać z nadarzającej się okazji i sprowadzić Davida de Geę. Jego kontrakt z Manchesterem United wygasa z końcem czerwca tego roku i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Wiele będzie zależało od tego, czy Hiszpan zgodzi się na obniżkę pensji, na ten moment wynosi ona 375 tysięcy euro tygodniowo, co jest nieadekwatne do jego obecnej dyspozycji. Podobną kwotę zarabia w Manchesterze City Kevin de Bruyne, czyli jeden z najlepszych pomocników świata.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wysokie oczekiwania finansowe de Gei mogą nie być jedyną przeszkodą na drodze do tego transferu. Zdaniem Todofichajes latem będzie chciało go pozyskać także Atletico Madryt, które rozważa sprzedaż podstawowego bramkarza Jana Oblaka. Dla Hiszpana mogłaby to być interesująca propozycja, gdyż jest wychowankiem tego klubu i grał w nim w latach 2009-2011.

W tym sezonie Wojciech Szczęsny rozegrał 15 meczów w Juventusie, dziewięć z nich zakończył z czystym kontem, w pozostałych puścił 12 bramek. W piątkowym spotkaniu z Napoli będzie mógł pobić rekord ligi włoskiej pod względem liczby minut z rzędu bez puszczonego gola, biorąc pod uwagę tylko zagranicznych bramkarzy Brakuje mu do tego 38 minut.