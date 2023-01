Włoski dziennikarz ujawnił rozmowę z Milikiem. Lepiej, żeby kibice Napoli tego nie widzieli

Już w najbliższy piątek odbędzie się hitowe starcie Serie A. Tego dnia o godzinie 20:45 zmierzą się Napoli oraz Juventus. Mecz wywołuje ogromne emocje, ponieważ będzie to także starcie dwóch pierwszych drużyn z tabeli. Obecnym liderem jest Napoli z 44 punktami na koncie, a drugi Juventus uzbierał ich do tej pory 37.

REKLAMA

Zobacz wideo Brazylijczyk, który otarł się o polską kadrę. Teraz składa palety i gra w Klasie B

Arkadiusz Milik pewny przed spotkaniem z SSC Napoli. Zapowiada, że strzeli gola

Zbliżające się spotkanie będzie interesujące również dla polskiego kibica, ponieważ może w nim wystąpić aż czterech Polaków. Mowa o Wojciechu Szczęsnym, Piotrze Zielińskim, Bartoszu Bereszyńskim oraz Arkadiuszu Miliku. Dla ostatniego z nich będzie to szczególny mecz, ponieważ grał w Napoli w latach 2016-2021. Będzie to jego pierwsze spotkanie przeciwko byłemu klubowi. Dziennikarz Paolo Esposito przekazał, że napastnik jest bardzo pewny siebie.

"Mój przyjaciel Arkadiusz Milik powiedział mi przez telefon, że w piątek wieczorem strzeli gola Napoli, a Juventus wygra to spotkanie 2:1" - napisał na Facebooku.

Latem zeszłego roku Arkadiusz Milik przeniósł się do Juventusu z Olympique'u Marsylia na zasadzie wypożyczenia. Transfer wywołał we Włoszech wielkie poruszenie, ponieważ kibice Napoli i Juventusu nie darzą się sympatią. Polak na pierwszej konferencji prasowej w nowym zespole zdradził, że był bliski ekipy z Turynu już wcześniej.

Mateusz Klich ma nowy klub. Oficjalnie. Już wszystko jasne

- Wiedziałem, że Juventus interesuje się Depayem. Nie pytałem, dlaczego ostatecznie tam nie trafił, to nie był mój problem. Już w przeszłości byłem bliski przejścia do Juventusu, ale działacze nie mogli się porozumieć z Napoli, które odrzuciło również ofertę AS Romy. Taka była decyzja klubu i ją szanowałem, ale jedyne co teraz dla mnie się liczy to fakt, że trafiłem do Juventusu - powiedział.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W bieżącym sezonie Arkadiusz Milik rozegrał 21 meczów, w których strzelił siedem goli. Wiele wskazuje na to, że zwiąże się z Juventusem na dłużej. Zdaniem Nicolo Schiry, Polak zostanie wykupiony z Olympique'u Marsylia za około siedem milionów euro.

Bielik może odetchnąć z ulgą. Nie zakończy sezonu w trzeciej lidze