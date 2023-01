Jaka przyszłość Piotra Zielińskiego? Nowe informacje z Włoch

W ostatnich dniach informowaliśmy, że powiększyła się "polska kolonia" w zespole Napoli. Do Neapolu przeniósł się bowiem Bartosz Bereszyński, który dołączył do Huberta Idasiaka oraz Piotra Zielińskiego. Okazuje się, że niedługo ponownie może dojść do zmiany liczby Polaków w szatni lidera Serie A.

Napoli chce przedłużyć kontrakt z Zielińskim. Mają jednak plan "B" na wypadek odmowy Polaka

Jak informuje portal areanapoli.it, Napoli pracuje nad przedłużeniem kontraktu z liderem reprezentacji Polski. Jednym ze zwolenników pozostania piłkarz w Neapolu jest szkoleniowiec Luciano Spaletti, który jest pod wrażeniem jego umiejętności. Zarząd klubu spodziewa się jednak, że zawodnik postawi zaporowe warunki finansowe, których nie będą w stanie unieść, o czym więcej --> TUTAJ.

Umowa Zielińskiego z obecnym klubem wygasa 30 czerwca 2024 roku, co oznacza, że w następnym zimowym okienku transferowym może rozpocząć negocjacje z innym zespołem, aby po zakończeniu kontraktu opuścić Neapol za darmo.

Władze lidera Serie A są przygotowane na taką ewentualność. Nie będą jednak szukać konkretnego zastępcy na rynku transferowym. Mają takiego w szatni. Chodzi o 23-letniego Macedończyka Eljifiego Elmasa. Według Neapolitańczyków były piłkarz Fenerbahce byłby idealnym kandydatem, aby być główną postacią zespołu.

Zieliński przeniósł się do Napoli w sierpniu 2016 roku z Udinese. W tym sezonie reprezentant Polski w barwach włoskiego klubu rozegrał we wszystkich rozgrywkach 23 mecze, w których zaliczył 6 goli i 7 asyst. Łącznie dla dwukrotnego mistrza Włoch 28-latek wystąpił 304 razy, strzelając 46 bramek i dokładając do tego 40 asyst.

Napoli przewodzi aktualnie tabeli Serie A z dorobkiem 44 punktów. Na drugim miejscu znajduje się Juventus (37 pkt), a na trzecim AC Milan (37 pkt). Następne spotkanie piłkarze Luciano Spalettiego rozegrają w najbliższy piątek (13 stycznia), kiedy w hicie 18. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech zmierzą się na własnym stadionie z Juventusem.