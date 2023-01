Reprezentant Polski może trafić do Juventusu. Kluczowy warunek

To świetny czas w karierze Jakuba Kiwiora. Najpierw stał się ważnym graczem Spezii, a podczas mundialu tworzył z Kamilem Glikiem podstawową parę stoperów reprezentacji. Przez większość czasu dobrze współpracował ze starszym kolegą, tym bardziej że Biało-Czerwoni głównie się bronili. Trzeba jednak pamiętać, że Kiwior w każdym ze spotkań mundialu miał momenty, w których można było go określić mianem "zapalnika". Widać, że ma duży potencjał, ale to wciąż obrońca, który uczy się futbolu na najwyższym poziomie. Nie można się jednak zbytnio dziwić, bo jeszcze półtora roku temu był piłkarzem z ligi słowackiej.

"Gigant w każdym znaczeniu tego słowa, zarówno jeśli chodzi o budowę ciała, jak i wyniki. Prawdziwy mur obronny, który ustawiony w centrum tylnej straży daje większe bezpieczeństwo całej formacji defensywnej Spezii. Nieustępliwy w pojedynkach powietrznych i twardy w kontrach. Nie udźwignął presji tylko w meczu z Lazio, w którym występował, w nietypowej dla siebie, roli lewego obrońcy. Formę potwierdził także na mundialu w Katarze, więc teraz wszystkie oczy są skierowane na niego, także te zagraniczne" - po zakończeniu pierwszej części sezonu pisał o nim serwis calciospezia.it.

Serie A wróciła po zimowej przerwie, a zdążył zagrać dwa mecze (2:2 z Atalantą i 0:0 z Lecce). Być może Polak nie rozegra znacznie większej liczby meczów w swoim klubie, bo jego nazwisko często przewija się w transferowych plotkach.

"Tuttosport" informuje, że Juventus chętnie ściągnie 23-latka, jeśli szeregi turyńczyków opuści Daniele Rugani, który obecnie zajmuje dopiero piąte miejsce w hierarchii środkowych obrońców Juve. Trener Massimiliano Allegri wyżej ceni umiejętności Danilo, Bremera, Leonardo Bonucciego oraz Federico Gattiego.

Juventus ma też inne plany na mercato

Turyński dziennik dodaje, że Juventus będzie rozważał zimą także wzmocnienie boków obrony. Jednym z pomysłów jest przedwczesne ściągnięcie z wypożyczenia z Bolonii Andrei Cambiaso. Juve monitoruje także sytuację Joakima Maehle, reprezentanta Danii, który reprezentuje Atalantę Bergamo.

W piątek o godz. 20:45 Napoli zmierzy się u siebie z Juventusem, który jest wiceliderem i traci siedem punktów do drużyny Luciano Spallettiego.