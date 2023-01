Wielki transfer polskiego piłkarza. "Kwestia godzin. 3,5 letni kontrakt"

Przed bieżącym sezonem Serie A Szymon Żurkowski wrócił do Fiorentiny z wypożyczenia, które spędził w Empoli. Polak pierwszą część rozgrywek mógł spisać na straty. Trener Vincenzo Italiano bardzo rzadko wpuszczał go na boisko. W związku z tym pomocnik rozegrał łącznie jedynie 78 minut. Żurkowski był niezadowolony z braku regularnej gry i po powrocie z mundialu poinformował zarząd o chęci zmiany klubu.

Szymon Żurkowski o krok od Spezii

O transferze Polaka do Spezii mówiło się już od dłuższego czasu. Teraz wygląda na to, że sprawa jest właściwie zamknięta. Włoski dziennikarz Gianluca di Marzio poinformował, że Szymon Żurkowski na stałe przeniesie do 17. drużyny Serie A. Wieści te potwierdził Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Jego zdaniem pomocnik do 12 stycznia powinien zostać ogłoszony w nowym klubie, a w Ligurii czeka na niego 3,5-letni kontrakt.

Z kolei inny włoski dziennikarz Alfredo Pedulla zdradził, że koszt transferu będzie wynosił maksymalnie cztery miliony euro. Żurkowski nie będzie pierwszym Polakiem w drużynie Spezii. W klubie grają już Jakub Kiwior, Arkadiusz Reca i Bartłomiej Drągowski. Każdy z nich ma pewne miejsce w pierwszym składzie i jest bardzo prawdopodobne, że już niedługo kibice będą mogli oglądać aż czterech Polaków w wyjściowej jedenastce Spezii.

Po 17. kolejkach Spezia zajmuje 17. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Nad strefą spadkową ma sześć punktów przewagi. W minionej serii spotkań zremisowała bezbramkowo z Lecce. W tym spotkaniu zagrał Bartłomiej Drągowski. Był to jego pierwszy występ od kontuzji, która wyeliminowała go z mundialu. Bramkarz spisał się bardzo dobrze, a jego grę doceniły włoskie media.