Co za słowa o Miliku. Włoski dziennikarz nie ma wątpliwości

Już w piątek dojdzie do hitu Serie A. Prowadzące w tabeli Napoli zagra na własnym stadionie z Juventusem. To będzie spotkanie lidera z wiceliderem. Juve musi wygrać, bo traci obecnie do neapolitańczyków aż siedem punktów i porażka oznaczałaby niemal całkowite pożegnanie się z marzeniami o odzyskaniu tytułu mistrzowskiego. Dla Milika to będzie sentymentalny mecz, bo po raz pierwszy zagra przeciwko swojej byłej drużynie. W jej barwach rozegrał 122 mecze, w których strzelił 48 goli i zanotował pięć asyst.

Milik w dobrej formie. Pochwalił go włoski dziennikarz

Przed tym spotkaniem głos zabrał Riccardo Gentile, dziennikarz i komentator "Sky Sport Italia". Pochwalił Milika, który od momentu dołączenia do Juventusu jest w niezłej formie. – Nigdy nie grał z Napoli jako były piłkarz, a teraz wraca po dwóch i pół roku. Myślę, że to będzie dla niego ekscytujące. Gdyby nie problemy z kolanem, to byłby jednym z najlepszych na świecie – powiedział Gentile. Milik w barwach Juve zagrał 19 meczów i strzelił siedem goli.

Arkadiusz Milik dobrze zaczął 2023 rok. W pierwszym meczu z Cremonese polski napastnik został bohaterem swojego zespołu. W 90. minucie reprezentant Polski podszedł do rzutu wolnego i trafił do bramki, zapewniając swojej ekipie skromne zwycięstwo. "Pan napastnik", "perfekcyjny rzut wolny", "zatopił Cremonese", "jadowita trajektoria przy uderzeniu" – to cytaty z włoskich mediów po tym meczu. W następnej kolejce Milik zaczął mecz na ławce rezerwowych, ale wszedł w drugiej połowie. Tym razem gola nie strzelił, ale Juventus ponownie wygrał 1:0.

Włoscy i francuscy dziennikarze twierdzą, że Milik zostanie wykupiony przez Juventus. Aktualnie jest wypożyczony z Olympique'u Marsylia. Według włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry kwota transferu napastnika będzie podobna do tej, jaką Olympique Marsylia zapłaciła za niego drużynie Napoli. Juventus ma zapłacić Francuzom 7 milionów euro, oferując dodatkowe 2 miliony w bonusach.

Sam kontrakt zawodnika także ma być całkiem przyzwoity. Milik ma podpisać ze "Starą Damą" trzyletnią umowę, kończącą się 30 czerwca 2026. Polak ma też zarabiać około 3 miliony euro rocznie plus bonusy, wynikające z jego postawy na boisku.

Pozostanie 28-letniego zawodnika w zespole "Starej Damy" może mieć też związek z plotkami dotyczącymi Dusana Vlahovicia. Transfer Serba do drużyny Juventusu nie przyniósł bowiem oczekiwanych efektów, co motywuje osoby decyzyjne we włoskim klubie do poszukiwania odpowiedniego kupca.