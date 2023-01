Kolejne problemy Romelu Lukaku. "Inter wyobrażał sobie inną przyszłość"

Latem zeszłego roku Romelu Lukaku wrócił do Interu (wcześniej grał w tym klubie w latach 2019-2021 i sięgnął w tym czasie po mistrzostwo Włoch). Belg z pewnością inaczej wyobrażał sobie początek tego sezonu. Pod koniec sierpnia doznał kontuzji uda, która wyeliminowała go z gry na blisko dwa miesiące. Belg wrócił do gry na początku listopada, ale niedługo później doznał kolejnej kontuzji, przez którą mógł nie zagrać na mundialu.

Kolejna kontuzja Romelu Lukaku

Napastnik ostatecznie pojechał na mistrzostwa świata, ale rozegrał na nich jedynie 54 minuty. Po powrocie do Mediolanu Lukaku liczył, że najgorsze już za nim i będzie mógł skupić się na grze. Zagrał w meczach z Napoli oraz Monzą i kibice liczyli również na jego obecność w spotkaniu z Parmą w pucharze Włoch. Niestety w poniedziałek Belg doznał kolejnej kontuzji. Sky Sports podało, że piłkarz nabawił się zapalenia ścięgien w kolanie i jego występ w meczu przeciwko Parmie jest wykluczony. Dziennikarze dodali także, że nie wiadomo, czy będzie dostępny do gry w starciu z Hellasem w najbliższą sobotę.

Problemy zdrowotne są utrapieniem Lukaku w bieżącym sezonie i z powodu urazów opuścił już aż 17 meczów Interu. Jak podaje "La Gazzetta dello Sport", działacze klubu z Mediolanu są bardzo zaniepokojeni ciągłymi kontuzjami Belga i zastanawiają się, czy warto będzie latem przedłużać jego wypożyczenie. "Lukaku tylko raz zagrał w tym sezonie pełne 90 minut. Miało to miejsce w pierwszej kolejce, w słoneczny dzień w Lecce. Wtedy zarówno Inter, jak i Belg wyobrażali sobie zupełnie inną przyszłość. Teraz klub musi poważnie się zastanowić i nie może popełnić błędu" - czytamy na stronie.

Romelu Lukaku zagrał w tym sezonie jedynie w siedmiu meczach Interu, w których strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Przez większość czasu ekipa z Mediolanu musiała sobie radzić bez Belga, a strzelanie goli spadło na barki Edina Dżeko i Lautaro Martineza. Obaj zawodnicy przyzwoicie wywiązali się z obowiązków i zdobyli łącznie 15 bramek.

Inter po 17 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 34 punktów. Do liderującego Napoli traci 10 punktów.

