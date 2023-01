Burza we Włoszech po rozróbie na autostradzie. Napoli domaga się drastycznych działań

W minioną niedzielę na autostradzie A1 we Włoszech doszło do starcia ultrasów Napoli z ultrasami AS Romy. "Fani" obu zespołów bili się przy użyciu drewnianych kijów i metalowych prętów. Według pierwszych informacji zidentyfikowanych zostało 180 osób, a cztery zostały aresztowane. Śledczy analizują zdjęcia i nagrania z monitoringu, żeby rozpoznać kolejne osoby, które brały udział w ustawce obu grup. Więcej o całej sytuacji można przeczytać w tym tekście --> TUTAJ.

Włoskie władze chcą walczyć z ustawkami ultrasów

Sprawa wywołała burzę we Włoszech i z tego powodu na środę, 11 stycznia zaplanowane zostało spotkanie władz włoskiej piłki z ministrem spraw wewnętrznych Matteo Piantedosim. Celem spotkania będzie wypracowanie mechanizmów, które pozwolą zapobiec takim sytuacjom, jak ta w niedzielę na autostradzie A1.

- Współpracujemy już w tej sprawie z policją - powiedział Piantedosi cytowany przez portal Calciomercato. Zapowiedział wprowadzenie surowych kar. - W ostatnich latach zrobiono wiele w kwestii tego, żeby do takich sytuacji nie dochodziło na stadionach, ale kibice spotykają się w innych miejscach - minister nie wykluczył wprowadzenia zakazów stadionowych.

O podjęcie radykalnych działań zaapelowało Napoli w oficjalnym komunikacie. "Zdecydowanie potępiamy czyny i zachowanie niektórych domniemanych kibiców, którzy niestety nadal uczęszczają na włoskie stadiony, czym stwarzają trudności i niebezpieczeństwo dla prawdziwych kibiców, terroryzując, jak wczoraj na autostradzie A1. Anglia w latach 80. ubiegłego wieku wytępiła chuliganów ze stadionów, posuwając się do drastycznych, ale skutecznych środków, które uczyniły angielski futbol najbezpieczniejszym i najbardziej widowiskowym na świecie. Mamy nadzieję, że minister spraw wewnętrznych, Matteo Piantedosi raz na zawsze podejmie odpowiednie i radykalne inicjatywy. Byłoby niesprawiedliwe, żeby z winy kilkuset osób, zakazać wszystkim podróżowania. Jednocześnie nie do zniesienia jest to, że agresywni ludzie mogą bez przeszkód podróżować po całych Włoszech i wchodzić na stadiony piłkarskie" - czytamy.

Napoli jest aktualnie liderem Serie A. Z kolei AS Roma zajmuje siódme miejsce w tabeli i traci 13 punktów do Neapolitańczyków. Starcie drużyny Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego z ekipą Nicoli Zalewskiego zaplanowane jest na 29 stycznia.